Programação para todas as idades irá agitar os finais de semana de agosto no Sesc Santo André

Da Redação



04/08/2023 | 12:31



A programação do mês já está disponível e promete ser longa, assim como todo mês de agosto. Na programação, o Sesc Santo André oferece atividades criativas, educativas e divertidas para entreter as crianças, adolescentes e adultos, proporcionando momentos de aprendizado, diversão e interação.

Dentre as atrações estão Brincadeiras do Povo Guarani, onde os educadores ensinarão jogos e brincadeiras tradicionais dos povos indígenas. O Concerto da Lona Preta e Vende-se um Trombone, que colorem as tardes de sábado, trazem a palhaçaria ao centro do palco. Já o Sarauzim propõe um sarau em que os microfones sejam tomados pelas crianças, para cantarem, recitarem seus poemas e declamarem versos, colocando-os como protagonistas da intervenção.

Os espetáculos de domingo também garantem muita diversão, com Noite de Brinquedo no Terreiro de Yayá, que conta a história de uma menina-rainha-guerreira e sua avó, que enfrentarão juntas um tremendo desafio: crescer. Nos dois últimos domingos do mês, quem se apresenta é a Trupe da Lona Preta, com o espetáculo Fábrica dos Ventos, onde, num reino distante, o trabalho, o alimento e o lazer, são feitos a partir das bexigas, e o povo, trabalhando em função de enchê-las, está perdendo, sua força vital e precisa recuperá-la.

Com uma programação diversificada, as atividades buscam estimular o desenvolvimento a partir de aprendizados e vivências nas múltiplas linguagens das artes, além de possibilitar que as crianças aprendam sobre diferentes culturas.

Programação:

Brincadeiras do Povo Guarani

com Karai Valcenir Tibes, Eliane da Silva e Rony Tibes

A partir de uma aproximação com a cultura do povo indígena Guarani, essa oficina reúne uma série de jogos, danças e brincadeiras tradicionais, como manji''''o, uru-xy, xondaro e tangará, ensinados por três educadores Guarani que vivem na Terra Indígena Tenondé Porã, em São Paulo (SP). A cada sessão, o público terá contato com uma brincadeira diferente, apresentada por meio de movimentos e conversas, para que elas possam ser aprendidas crianças a partir de 5 anos e adultos, e multiplicadas também nos contextos educativos, como ferramentas didáticas para a abordagem das histórias e culturas dos povos indígenas nas escolas

De 5 a 19/8, sábados, às 14h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Inscrições gratuitas no local com 30 minutos de antecedência.

Circo

O Concerto da Lona Preta

com Trupe da Lona Preta

"O Concerto da Lona Preta" é um espetáculo inspirado na tradição circense e em músicas que fazem parte do imaginário popular. Cinco músicos, ou melhor, cinco palhaços tentam de forma divertida executar um concerto musical com um amplo e variado repertorio, que abrange arranjos musicais concernentes às manifestações populares, eruditas e popularescas.

Dias 19 e 2/9, sábados, às 16h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Vende-se um trombone

Cia Navega Jangada

Todo mundo tem um vizinho e sua forma de se relacionar com ele. Dona Genoveva e Surfistinha do Trombone tem personalidades bem diferentes, o que faz com que essa convivência seja bem peculiar., ainda mais quando um trombone entra em cena. Sr. Dirço é o sanfoneiro artista de rua que compartilha dessa relação. Como conviver, como entender essas diferenças de gerações? Um palhaço e uma palhaça dão vida aos personagens de uma velha e rabugenta senhora e um aspirante a músico. Este amante da música está iniciando suas explorações musicais a partir de trombone. E este se torna o pontapé para o desenrolar da relação de convívio entre esses dois vizinhos. A dramaturgia é pensada de forma a mostrar os "dois lados da moeda", a forma com que cada "tipo" segue seu dia a dia e os percalços existentes nele. Como contornar, ou tentar...

Dia 26/8, sábado, às 16h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

SARAUZIM - SARAU INFANTIL

SARAUZIM - SARAU INFANTIL é a festa da poesia para a molecada. Palco aberto, microfone nas mãos, crianças no centro como protagonistas da intervenção. Pode cantar, ler, recitar, brincar de trava-línguas, cirandar e dançar. De maneira espontânea, inclusiva e interativa, com muita brincadeira, lirismo e alegria.

Dias 5 e 9/9, sábados, das 16h às 17h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Noite de Brinquedo no Terreiro de Yayá

com Clã do Jabuti

Maria é uma menina rainha e guerreira do reino de Entremundos que está prestes a viver um dos momentos mais desafiadores de sua vida: entregar sua coroa de reisado e conquistar outro lugar nesse tradicional folguedo. Não bastasse o desafio de crescer, coisas estranhas acontecem no terreiro de Yayá, sua Avó, o que convoca a menina a uma jornada pelo sertão. Nesse rito de passagem inspirado nas tradições dos folguedos e saberes dos terreiros, num diálogo com os reisados brasileiros, a luta é contra o esquecimento e os muitos apagamentos. A heroína descobre como guerrear e festejar, contar com a ajuda de seres encantados e desvendar a sabedoria ancestral das encruzilhadas, lugar de encontro e aprendizagem.

Dias 6 e 13/8, domingos, às 16h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$ 25,00 / R$ 12,50 / R$ 8,00

Fábrica de Ventos

com Trupe da Lona Preta

"A Fábrica dos Ventos" conta a história de um reino onde a vida gira em torno das bexigas. O trabalho, o alimento, o lazer, tudo neste lugar é feito a partir das bexigas. Com dificuldades de respiração e locomoção, o povo trabalha enchendo as bexigas, sobrevivem vendendo a única coisa que lhes restam, o sopro vital. Atendendo às ordens do rei, ao final de cada dia um soldado passa recolhendo todas as bexigas. Apesar de tudo, os trabalhadores sonham com dias melhores, dias de plena respiração e brisa suave. Nesse sonho, respiram felizes, cantam e tocam instrumentos. Mas também disputam entre si e competem de forma bruta para conquistar um sonho de consumo, um presente de Natal, uma bexiga. Na disputa, o vencedor segue feliz pela eliminação do seu concorrente. Em uma noite de Natal, um palhaço se vê cercado pela profunda solidão. Até o momento em que encontra seus iguais: o público. O soldado em vão, tenta repreender esse encontro. O palhaço encantado cria um coro poético e musical contra a solidão e a tristeza.

Dias 20 e 27/8, domingos, às 16h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$ 25,00 / R$ 12,50 / R$ 8,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 5,00 a primeira hora, R$ 1,50 as demais (Credencial Plena); R$ 10,00 a primeira hora, e R$ 2,50 as demais (outros).

Informações sobre outras programações:

www.sescsp.org.br/santoandre