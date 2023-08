Obituário - 5 de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Benedito Amado Vilas Boas, 93. Natural de São José do Alegre (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Memorial Phoenix.

Persio Zaccheu, 89. Natural de Itajobi (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Nunhez Branco, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arthur Rosa, 87. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Memorial Phoenix.

Maria Luísa Filipe, 87. Natural de Portugal. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Zanetti, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Joana de Oliveira, 73. Natural de Conchal (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Silvio Macedo, 71. Natural de Americana (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juraci Minervina dos Santos, 71. Natural de Viçosa (AL). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Pereira Filho, 64. Natural de Poço Branco (RN). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos da Conceição, 61. Natural de Maringá (PR). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Auxiliar geral. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Nelson de Oliveira Alencar, 53. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Suely Ramos Machado, 51. Natural de Cianorte (PR). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre José Martins, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Motorista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kauê Oliveira dos Santos, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Estudante. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José Germano, 96. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Geraldo Barbosa Pinheiro, 95. Natural de Coração de Jesus (MG). Residia na Vila São João, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.

Ivone Alves Monteiro, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Irene Marinho da Silva, 86. Natural de São João Nepomuceno (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 30, Cemitério dos Casa.

Cecília Dias Guimarães, 82. Natural de São Roque (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30, em São Bernardo. Parque do Morumbi.

Vilma Cabral Dias, 79. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Valdir Lourenço, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Campo das Oliveiras.

Elson Gomes, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Everaldo Sampaio de Oliveira, 74. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Severino Olegário da Silva, 74. Natural de Aliança (PE). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Ilio Carlos Boscolo, 70. Natural de Meridiano (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Chiarlitti, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina;

Aparecido Rodrigues dos Santos, 62. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Neide Maria Ponciano, 62. Natural de Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Vilma Clarinda dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO CAETANO

Hélia Lourdes Santaroza Adorni, 90. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Barcelona, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Oswaldo Fernandes Bernardo, 87. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Borlina, 86. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

João Batista dos Santos, 83. Natural de Serrana (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Araci de Jesus Ribeiro, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 30, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Rita Domingos Isidorio, 88. Natural de Tavares (PB). Residia no bairro Eldorado. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

João Pereira da Silva, 75. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Adoniran Barbosa de Lima, 66. Natural do Estado do Pará. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30, em Diadema. Parque das Cerejeiras, em São Paulo, Capital.

João Alves Pereira, 57. Natural de Brumado (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Aparecida Oliveira Miranda, 53. Natural de Cataguases (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério de Cataguases.

Vera Lúcia Schmitz, 49. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.