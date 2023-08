Diretor do CHM é nomeado secretário adjunto de Saúde de Santo André

Raphael Rocha



01/08/2023 | 16:09



O secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, anunciou a nomeação do cirurgião-geral Sérgio Murilo Marques de Souza, de 40 anos, como novo secretário adjunto da pasta. O médico, que já atuava como diretor-técnico do CHM (Centro Hospitalar Municipal) desde 2019, assumiu oficialmente o cargo.

Sérgio Murilo é formado pela Bahiana Escola de Medicina e Saúde Pública e possui especialização em gestão de saúde. Ele integrou a rede municipal de Santo André em 2018, coordenando as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) responsáveis pelo atendimento de urgência e emergência. Durante sua atuação, promoveu uma reestruturação estrutural e administrativa, otimizando os fluxos e a qualidade do atendimento. Além disso, liderou a reorganização do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com a redistribuição das equipes.

No CHM, Sérgio Murilo teve como missão aproximar a rede hospitalar da rede de urgência e emergência. Durante a pandemia, desempenhou um papel de estabelecer um eficiente fluxo de atendimento médico para que nenhum paciente ficasse sem assistência.

Sérgio Murilo assume um cargo executivo pela primeira vez e se mostrou entusiasmado com o novo desafio. Sua experiência no trabalho em equipe e os resultados notáveis de sua gestão foram destacados por ele. O médico enfatizou a importância do trabalho coletivo na promoção de grandes realizações na área da saúde. "Estou muito empolgado, quem me conhece sabe que gosto do trabalho em equipe e esse time da saúde vêm promovendo grandes realizações. Os resultados dessa gestão falam por si", finalizou o médico.

O secretário de Saúde, Gilvan Junior, justificou a escolha de Sérgio Murilo para a função e ressaltou suas qualidades. Ele destacou a dedicação do médico na rede municipal de saúde desde 2018, enfatizando seu compromisso em qualificar e humanizar o atendimento no CHM. A escolha foi elogiada pelo prefeito Paulo Serra e Gilvan Junior expressou sua confiança no novo secretário adjunto. “Ninguém melhor do que o Sérgio Murilo para ocupar esse cargo. Um médico que tem prestado um excelente serviço na rede municipal de saúde desde 2018, de forma incansável tem contribuído para qualificar e humanizar o atendimento do CHM e que tem a minha confiança e a do prefeito Paulo Serra. É um profissional que vai qualificar ainda mais a equipe e quem ganha com isso é o munícipe andreense”, disse.