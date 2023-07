SSP afirma ter identificado suspeito de agredir nutricionista em São Caetano; vítima não reconheceu

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 19:37



A Polícia Civil diz ter identificado o homem investigado por agredir uma nutricionista no dia 23 de julho, na Rua Maranhão, em São Caetano. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Chamado para depor, ele foi ouvido, admitindo ser o homem nas gravações, mas alegou ter sido vítima de uma “montagem”. A vítima, a nutricionista Estela Frohlich Bonatto, de 25 anos, e uma testemunha, afirmaram não ter certeza se o investigado é mesmo o autor.

O suspeito foi identificado após trabalho de investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de São Caetano, disse a SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado).

Na época, foi produzido um Boletim de Ocorrência versando sobre lesão corporal em razão de o investigado ter agredido a vítima em via pública após esta ter perdido a direção do veículo. Após apuração para identificação do suspeito e denúncias anônimas, os policiais da Delegacia Sede chegaram até o investigado.

Convidado a prestar esclarecimentos, o suspeito disse ser a pessoa da gravação, mas afirmou que o vídeo seria uma montagem e negou as agressões. Segundo apurado pelo Diário, junto a pessoas próximas de Estela e a um profissional envolvido na investigação, a nutricionista e uma testemunha foram chamadas à delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito, porém, no local, ambas disseram não ter “100% de certeza” de que o investigado era o autor.

Como não houve flagrante, ele foi liberado após prestar depoimento. A polícia requisitou exame de corpo de delito e relatou o caso, como lesão corporal, ao Poder Judiciário nesta segunda-feira (31). A SSP confirmou a identificação do suspeito, por meio de seu site, mas não respondeu à reportagem sobre o não reconhecimento por parte das vítimas.

O CASO

Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, a nutricionista retornava de uma festa de aniversário quando bateu na guia de uma calçada, furando o pneu do carro que dirigia. Ao descer do veículo, Estela foi abordada por um homem que passava pelo local com seu cachorro. Após breve discussão, o morador passou a agredi-la, acertando uma cabeçada e um soco no rosto de Estela.

Estela passou por cirurgia após o episódio, já que teve o nariz quebrado, além de apresentar afundamento da face. A nutricionista teve alta na última semana.