Jovem é agredida no bairro Santa Maria, em São Caetano; veja o vídeo

Renan Soares



25/07/2023 | 19:30



Uma jovem, de 25 anos, foi agredida por um homem, ainda não identificado, no último domingo, na Rua Maranhão, no bairro Santa Paula, em São Caetano, após bater levemente o carro na guia da calçada. A irmã da nutricionista, Beatriz Bonatto, 30, lamentou o ocorrido, e pediu justiça.

Conforme informações registradas no boletim de ocorrência do caso, a nutricionista retornava de uma festa de aniversário quando bateu na guia de uma calçada, furando o pneu do carro que dirigia. Ao descer do veículo, Estela foi abordada por um homem que passava pelo local com seu cachorro. Após breve discussão, o morador passou a agredí-la, acertando uma cabeçada e um soco no rosto de Estela. O fato foi registrado por diversas câmeras de segurança da rua.

“Estamos lutando por justiça”, afirmou a irmã de Estela, Beatriz Bonatto, em suas redes sociais, no fim da noite de segunda-feira. “Descobrimos como tudo aconteceu de fato depois de olharmos as imagens, nem ela lembrava de ter tomado uma cabeçada”, comentou a irmã, defendendo a nutricionista.

Estela passou por cirurgia, já que teve o nariz quebrado, além de apresentar afundamento da face. A nutricionista teve alta na segunda-feira e se pronunciou nas redes sociais. “É vergonhoso, mas não tinha como apanhar desse jeito e não tentar me defender”, disse a vítima.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado informou que o homem ainda não foi identificado. “O caso foi registrado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, que prossegue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, relata o comunicado.