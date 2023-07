Fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba reúne 100 mil turistas

Da Redação



24/07/2023 | 11:22



Cerca de 100 mil pessoas se reuniram no primeiro fim de semana do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP), um dos eventos culturais mais aguardados da região. O festival, que aconteceu em Santo André, oferece ao público mais de 60 atrações com a participação de 300 artistas da cidade e da região metropolitana. Os visitantes puderam desfrutar de uma ampla diversidade de estilos musicais, desde samba, MPB, forró e moda de viola até rock, ska, maracatu, punk, hip hop, jazz experimental e reggae.

No último sábado (22), a charmosa vila inglesa de Paranapiacaba recebeu 40 mil visitantes, e neste domingo (23), a quantidade de pessoas circulando pelas ruas aumentou para 60 mil. Os moradores locais e turistas se encantaram com a estrutura do evento, que contou com várias opções de alimentação distribuídas em diversos locais e apresentações musicais surpreendentes.

Para o próximo final de semana, o FIP prepara mais dois dias de atrações, com uma programação que começa às 11h e se estende até as 18h. Os palcos Mercado e da Rua Direita, o Coreto, o Espaço Viradouro, a Biblioteca Ábia Ferreira Francisco e a quadra da Emeief Paranapiacaba serão os seis pontos principais onde ocorrerão as apresentações. Além disso, os visitantes também poderão apreciar performances itinerantes pelas vielas centenárias da Vila.

É importante destacar que todas as atrações e atividades do festival são de acesso gratuito, e os organizadores apenas sugerem a doação de alimentos não perecíveis ou itens para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade.

No mesmo contexto, durante a abertura do FIP no último sábado, a Prefeitura de Santo André realizou duas inaugurações significativas. A primeira foi a entrega do restauro do campo de futebol do clube União Lyra Serrano, considerado o primeiro com medidas oficiais do país. Além disso, foi inaugurado o Memorial Charles Miller, que conta a história sobre o pai do futebol no Brasil e um dos principais responsáveis por trazer o esporte para o país.

Com o sucesso do primeiro final de semana, as expectativas para os próximos dias do 22º Festival de Inverno de Paranapiacaba são altas, e os organizadores esperam continuar proporcionando momentos de cultura, arte e lazer para todos os presentes. A programação completa do evento pode ser consultada no site oficial www.santoandre.sp.gov.br/fip.