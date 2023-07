Oficina de artes marciais para crianças com deficiência ocorre em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/07/2023 | 10:59



O São Bernado Plaza, em parceria com a Academia IMOOGI, promove oficinas gratuitas de artes marciais para crianças com deficiência. Nos dias 15 e 16 de julho, os responsáveis poderão levar os pequenos para explorar um universo imersivo que inclui diferentes modalidades. O final de semana será dedicado a crianças com TEA, Síndrome de Down, TOD e TDAH. O espaço fica localizado no Piso L0, em frente à Academia Smart Fit e não precisa de inscrição prévia.

A criançada terá a chance de experimentar uma variedade de modalidades de luta, desde Muay Thai até TaekwonDo, em um ambiente seguro e acolhedor. Os participantes serão divididos em dois grupos. O Grupo 1 (G1) será para crianças com TEA e Síndrome de Down, enquanto o Grupo 2 (G2) será para crianças com TOD e TDAH.

Todas as aulas terão o acompanhamento da psicóloga Cristiane Bianco, que estará à disposição também para conversar com os pais das crianças que desejarem entender melhor como as artes marciais podem funcionar.

“Entendemos a importância da inclusão e de como isso pode impactar a vida de uma criança. Esperamos que com as nossas oficinas gratuitas os pais tenham a oportunidade de experimentar diferentes modalidades com as suas crianças de uma forma segura e acolhedora”, finaliza Ana Paula Faustino, Gerente de Marketing do shopping.

No sábado, a programação começa às 14h e segue até às 22h. Háverá oficinas de Muay Thai, Boxe & Kickboxing e Taekwondo. Serão contempladas desde crianças a partir de quatro anos de idade até jovens de 17 anos.

Já o domingo será dedicado ao exame de graduação dos alunos da academia IMOOGI. O São Bernado Plaza fica localizado na Av. Rotary, 624 - Centro.