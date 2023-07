Prefeitura de São Caetano capacita profissionais sobre a Nova Lei de Licitações

Da Redação



13/07/2023 | 10:33



A administração municipal de São Caetano do Sul realizou um treinamento na última quarta-feira (12/7) para capacitar 95 profissionais da administração direta e indireta que lidam com os processos de contratação na cidade. O evento ocorreu no Salão Municipal dos Tijolos, localizado no Palácio da Cerâmica.

O objetivo principal foi aprofundar o conhecimento dos servidores, especialmente em relação à Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que deve ser obrigatoriamente implementada até 30 de dezembro deste ano. Além disso, o treinamento abordou o Decreto Municipal 11.914, datado de 12 de abril de 2023, que consolida as normas no âmbito municipal.

Hiandro Silva, representante da empresa SMAR APD, responsável pelo desenvolvimento do software, explicou detalhadamente o funcionamento do novo sistema e as adaptações feitas para atender às exigências da legislação atualizada.

"Este treinamento foi apenas o primeiro de uma série planejada para capacitar os servidores a trabalhar de acordo com a Nova Lei de Licitações", afirmou Carla Nascimento, secretária municipal de Gestão e Governo Digital. São Caetano é uma das primeiras cidades no Brasil a iniciar os processos de contratação com base na nova legislação.