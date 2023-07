Ponte Preta aproveita jogador a mais contra o Avaí e chega à 3ª vitória seguida na Série B

08/07/2023 | 19:28



A Ponte Preta parece ter entrado nos trilhos na Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro Alexander acabou expulso com três minutos de jogo e deixou o caminho aberto para o time de Campinas vencer pela terceira vez seguida, ao derrotar o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, neste sábado à noite, pela 16ª rodada.

Após início turbulento, a Ponte Preta vem de vitórias sobre Ituano e Novorizontino - ambas por 1 a 0 - e chegou a 21 pontos, se afastando da zona de rebaixamento e subindo para o 13º lugar. Já o Avaí, que estreou o técnico Eduardo Barroca e os atacantes Willian Pottker e Denilson, continua seu calvário dentro da zona de rebaixamento, no 19º lugar, com 11.

A partida começou quente na Ressacada. Acesa, a Ponte Preta pressionou a saída de bola do Avaí. Após bola recuada, o goleiro Alexander cochilou, foi desarmado por Paulo Baya e derrubou o atacante. Por ter sido fora da área, o cartão vermelho foi mostrado diretamente, logo aos três minutos. Na cobrança da falta, Baya testou o e goleiro Igor Bohn, ainda frio, espalmou. Com superioridade numérica, a Ponte Preta permaneceu no campo de ataque e teve dos pés de Baya as melhores chances, em chutes de fora da área.

Mesmo pressionado, o Avaí chegou com perigo ao gol adversário, mas parou no goleiro Caíque França, que fez um milagre duplo, ao defender o chute de Willian Pottker e o rebote de Denilson. Com mais volume, a Ponte Preta seguiu rondando a área do Avaí, até conseguir tirar o zero do placar, aos 40 minutos. A defesa do Avaí afastou, parcialmente, Felipe Amaral pegou a sobra e contou com um desvio no meio do caminho para abrir o marcador. O Avaí quase empatou na sequência, mas o chute de Wellington parou na trave.

A segunda etapa teve o mesmo panorama. A Ponte Preta pressionava a saída de bola do Avaí. Até recuperava, mas tinha dificuldade de penetrar na área adversária. As oportunidades surgiam em chutes de longa distância, como o chute de Tales, defendido por Igor. A cada lance errado, a pressão das arquibancadas, com vaias, aumentava e deixava o Avaí nervoso, tomando decisões erradas nos contra-ataques.

A Ponte Preta se abdicou muito cedo de atacar. Gastando o tempo, viu o Avaí ir para o tudo ou nada na reta final. Willian Pottker parou novamente em Caíque França. A partida ganhou velocidade e Fábio Sanches, da Ponte Preta, deixou tudo igual em campo, ao receber o segundo amarelo e ser expulso.

Com 10 jogadores para cada lado, o jogo ficou quente nos acréscimos. Mailton ficou no quase para ampliar, enquanto Patiño perdeu grande chance, chutando para fora. No último lance, Denilson desperdiçou uma boa oportunidade. Na pequena área, o atacante mandou por cima do gol, para alívio da Ponte Preta, que venceu sua terceira seguida na Série B.

Na próxima rodada, a Ponte Preta volta a campo no sábado, às 17h, quando recebe o Tombense, no estádio Moisés Lucarelli. Já o Avaí atua na sexta-feira, onde visita o CRB, às 19h00, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 PONTE PRETA

AVAÍ - Alexander; Igor (Igor Dutra), Douglas, Felipe Silva e Natanael; Wellington, Rafael Gava (Patiño) e Eduardo (Vitinho); William Pottker, Dentinho (Igor Bohn) e Denilson. Técnico: Eduardo Barroca.

PONTE PRETA - Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Ramon Carvalho, Felipe Amaral (Feliphinho) e Matheus Jesus (Edson); Tales (Igor Torres), Paulo Baya (Mailton) e Eliel (André). Técnico: Felipe Moreira.

GOLS - Felipe Amaral, aos 40 minutos do primeiro tempo (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo (Avaí); Felipe Amaral, Caíque França, Fábio Sanches, Weverton, Mateus Silva e Matheus Jesus (Ponte Preta).

CARTÕES VERMELHOS - Alexander (Avaí); Fábio Sanches (Ponte Preta).

RENDA - R$ 112.086,00.

PÚBLICO - 6.141 total.

LOCAL - Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC).