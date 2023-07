Bruna Biancardi volta às redes sociais após polêmicas com Neymar Jr.: - Detox

04/07/2023 | 10:10



Depois de todas as revelações polêmicas sobre a vida amorosa de Neymar Jr. que rolaram ao longo do mês de junho, Bruna Biancardi, atual noiva do jogador de futebol, decidiu ficar longe das redes sociais para se afastar de comentários e mensagens maldosas que estava recebendo. Mas parece que agora ela já está de volta!

Na noite da última segunda-feira, dia 3, a influenciadora digital apareceu em um vídeo gravado nos Stories do Instagram para atualizar seus seguidores. Deitada em uma cama com amigas e curtindo uma refeição com elas, Bruna explicou:

- Olha quem apareceu! Vim só dar um oi. Sei que vocês estão dizendo que estou sumida, que não apareço aqui faz tempo e é verdade. Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off. Sei que vocês me entendem.

Na sequência, Biancardi agradeceu por todas as mensagens positivas que recebeu, mas afirmou que ainda não deve voltar com força total para mostrar o seu dia a dia como estava fazendo antes de todas as polêmicas de seu relacionamento.

- Tem muita gente que manda mensagens lindas para mim e quero agradecer. Aos pouquinhos, vou mostrando meu dia, com calma. Não vou ficar 100% aqui, mas prometo voltar em breve.

Vale lembrar que Bruna está grávida de sua primeira filha com Neymar Jr. que ganhou o nome de Mavie. O casal anunciou a notícia em abril de 2023, pegando os fãs de surpresa.