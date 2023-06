Athletico-PR passa fácil pelo Alianza Lima-PER e avança como líder da chave na Libertadores

27/06/2023 | 21:04



Já classificado, o Athletico-PR confirmou a liderança do Grupo G da Copa Libertadores ao vencer o Alianza-PER, por 3 a 0, na noite desta terça-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, pela última rodada da fase de grupos. Vitor Bueno e Vitor Roque (duas vezes) fizeram os gols da partida.

A vitória fez o Athletico-PR avançar à fase seguinte como líder da chave, com 13 pontos. Em seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 72%. Já o Alianza Lima ficou na lanterna, com quatro pontos, e foi eliminado.

Além da classificação às oitavas de final, o Athletico-PR também garantiu da Conmebol premiação de US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões). A premiação total da entidade sul-americana até o título é de US$ 29 milhões (R$ 146 milhões).

Em campo, o Athletico controlou as ações no primeiro tempo. Aliás, o time paranaense precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, quando Vitor Bueno recebeu bom passe na entrada da área e finalizou colocado, marcando um lindo gol sem chances de defesa para o goleiro adversário.

Com a vantagem, o Athletico priorizou o toque de bola e aproveitou as falhas defensivas para assustar mais vezes, mas errou nas conclusões de Canobbio, aos 23, e Pedro Henrique, aos 27.

No segundo tempo, o Athletico manteve a superioridade e continuou dando 'dor de cabeça' à defesa do Alianza Lima. Aos cinco, Vitor Roque saiu cara a cara com o goleiro, mas tentou o drible e não conseguiu a finalização. Contudo, aos 17, Roque novamente apareceu na área e não desperdiçou.

O segundo gol praticamente liquidou o confronto e desanimou o Alianza Lima para tentar algo a mais em Curitiba. O time peruano não se esforçou e apenas aumentou as faltas no meio-campo, mas ainda assim deu tempo de Khellven cruzar da direita e Vitor Roque fazer o terceiro, aos 42 minutos.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 0 ALIANZA LIMA-PER

ATHLETICO-PR - Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho (Hugo Moura), Vitor Bueno (Alex Santana) e Christian; Cannobio (Terans) e Vitor Roque (Marcelo Cirino). Técnico: Wesley Carvalho (interino).

ALIANZA LIMA-PER - Angelo Campos; Vilchez (Chávez), Míguez, Santiago Garcia e Lagos; Ballón, Jesús Castillo e Concha; Reyna (Zanelatto), Barcos (Sabbag) e Aldair Rodríguez (Cueva). Técnico: Guillermo Salas.

GOLS - Vitor Bueno, aos 7 minutos do primeiro tempo; Vitor Roque, aos 17 e aos 42 do segundo.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo (Athletico-PR); Míguez e Jesús Castillo (Alianza Lima).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).