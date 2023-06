Sindicato convoca servidores a ‘tomarem’ Câmara de São Bernardo

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



27/06/2023 | 08:25



O Sindserv-SBC (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos de São Bernardo) convocou os servidores municipais a realizar plantão na sessão de amanhã da Câmara, a fim de pressionar o governo Orlando Morando (PSDB) a atender as exigências da categoria em relação ao reajuste.

“Continuamos a pressionar pela negociação. Manteremos o plantão e, nesta semana, teremos nova reunião com o governo Orlando”, disse Dinailton Souza Cerqueira, presidente do sindicato.

A segunda mesa de negociação entre o Sindserv e a Prefeitura acontece na manhã de sexta-feira, dois meses após primeira reunião, realizada em 25 de abril. Ficou acordado no primeiro encontro que a gestão tucana teria 60 dias para elaborar uma nova proposta, mas que atenda aos pedidos da categoria.

O sindicato pede reajuste salarial de 17.14% para todos os servidores públicos, além de reivindicar melhorias em convênios médicos e reajustes no valor do auxílio-transporte. Segundo os servidores, os auxiliares de limpeza da Prefeitura, por exemplo, ganham um salário líquido de R$ 900 para uma jornada de 44 horas semanais.

A Câmara aprovou, em 29 de março, um reajuste de 7% para o funcionalismo. A proposta, aceita por 22 dos 28 vereadores, no entanto, foi rejeitada pelos funcionários depois de uma votação organizada pelo Sindserv, que não foi consultado pela Prefeitura sobre o projeto encaminhado ao Legislativo.

A paralisação foi suspensa em 11 de abril, após a Prefeitura aceitar a abertura de uma mesa de negociação com o sindicato. A greve de 12 dias chegou a afetar 80% das escolas do município, que teve ao menos 140 unidades sem aula ou com funcionamento parcial devido ao silêncio da gestão tucana. A rede municipal de educação de São Bernardo conta com cerca de 80 mil alunos distribuídos em 176 escolas.

De acordo com a Prefeitura, cerca de 9.500 funcionários públicos pertencem à Secretaria da Educação, Pasta que conta com o maior número de servidores no município. Segundo o Sindserv, a cidade possui aproximadamente 13 mil funcionários concursados.

Embora a paralisação tenha sido suspensa, o sindicato manteve o estado de greve e realizou, neste período, uma série de mobilizações para pressionar a gestão Orlando a propor um reajuste digno para os servidores municipais.