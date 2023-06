Casamento às Cegas? Maria conhecia Valmir e teria stalkeado Menandro antes do programa

25/06/2023 | 13:11



Não é novidade que a terceira temporada de Casamento às Cegas foi o maior sucesso - com todos os casais dizendo sim no altar. Mas será que tudo foi realmente feito como o programa diz? Segundo informações do colunista Lucas Pasin, alguns participantes já se conheciam antes do reality.

Pois é, segundo o jornalista, Maria já conhecia Valmir antes de entrar nas cabines. E vale lembrar que a trama entre eles foi uma das que mais deram o que falar na temporada. Fontes do colunista teriam dito que a briga entre eles teria sido armada mesmo antes das gravações.

Os dois teriam se conhecido porque Valmir é amigo de Rodrigo Vaisemberg e de Shayan, ainda da primeira temporada. E como Maria teria se relacionado com Rodrigo no passado, também conhecia Valmir. Inclusive, os boys ainda forneceriam trabalho para a mesma empresa.

E não parou por aí! Lucas Pasin ainda afirmou que Maria já havia stalkeado Menandro antes do começo das gravações. Por isso, ela já sabia como ele era antes de conhecê-lo no programa.

O colunista entrou em contato com a Netflix e a produtora da série, a Endemol. Em nota, eles disseram:

A Endemol Shine Brasil, produtora do Casamento Às Cegas Brasil, esclarece que a terceira temporada do programa foi gravada em 2022 e que seguiu um rigoroso e cuidadoso processo padrão de seleção dos candidatos.