Incêndio atinge empresa na divisa de Santo André e São Caetano; veja fotos

Da redação

Do Diário do Grande ABC



24/06/2023 | 00:28



Um incêndio de grande proporções atingiu alguns galpões de uma empresa localizada na divisa entre Santo André e São Caetano na noite desta sexta-feira (23). O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência às 21h30. O local comunicado (rua Felipe Camarão, 454) é um conglomerado de empresas, entre elas a Hydro e a Pires do Rio. As empresas, no entanto, ainda não se manifestaram.

Para evitar um estrago maior, as brigadas de incêndios das empresas vizinhas também atuaram no auxílio ao Corpo de Bombeiros para combater as chamas.

O Corpo de Bombeiros confirmou que 21 viatuaras atuaram na ocorrência e que não houve vítimas