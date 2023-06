Rafaella Santos esclarece que não deu cantada em Rodygo Goes no leilão de Neymar Jr.: - Foi uma brincadeira

23/06/2023 | 14:10



Eita, o que rolou? Rafaella Santos se tornou assunto na web após fazer uma brincadeira com o jogador de futebol Rodrygo Goes durante o leilão do irmão Neymar jr. Após a repercussão, a famosa chegou até a se pronunciar e esclarecer o ocorrido.

Enquanto anunciava os lotes, a influenciadora lançou um comentário, que foi interpretado por internautas como uma cantada:

- O lote 7, pai? Cadê o meu pai? É isso que eu tinha falado para você, um cruzeiro dos sonhos no norte da Europa para duas pessoas. Quem sabe futuramente você possa ter um genro... Rodrygo?

Em resposta, o atleta simplesmente disparou:

- Deixa eu quieto.

Mais tarde, Rafaella gravou um vídeo nos Stories do Instagram para explicar que a fala foi apenas uma brincadeira. Ela surgiu sentada ao lado de Rodrygo e declarou:

- Baby aqui. Que eu dei em cima, né galera. Dei em cima de você, amigo? Pelo amor de Deus, foi uma brincadeira. Parem de arrumar namorado para mim. Quando eu quiser namorar, eu vou assumir.