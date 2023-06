Mateus Carrieri mostra fotos com o primogênito e fala como foi ser pai aos 17 anos de idade

08/06/2023 | 14:10



Todo mundo sabe que Mateus Carrieri é um paizão completamente coruja e durante a aparição do ator em A Fazenda, ela comentou muito sobre seus filhos por lá. E do lado de fora, faz de tudo para estar presente em tudo na vida deles.

O artista fez questão de atualizar as suas redes sociais na última quarta-feira, dia 7, com uma foto de quando ainda era super jovem ao lado de seu filho mais velho, Kaike Carrieri, que pasmem tem os seus 39 anos de idade.

Mateus que está no auge dos seus 56 anos de idade mostrou também outros momentos de pai e filho juntos, antigos e atuais, e na legenda da publicação decidiu contar como que foi ser pai aos 17 anos de idade.

Meu menino! Te conheci já com esse sorriso. Eu tinha só 17 e tentei fazer o melhor que pude com essa idade. Chegamos até aqui juntos, aprendendo um com o outro. Te amo muito e como sempre. Feliz aniversário, meu amor!

Além de Kaike, Mateus também é pai de Anna Chiara de 16 anos de idade e Nico de apenas 14 anos de idade.