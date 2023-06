Julinho pede mutirão da saúde em São Bernardo

Da Redação



07/06/2023 | 08:23



O vereador de São Bernardo Julinho Fuzari (PSC) não compreende a razão de a administração de Orlando Morando (PSDB) não fazer o mesmo que o governo de Paulo Serra (PSDB), em Santo André, que está realizando mutirões da saúde e eliminando filas de atendimento em diversas especialidades. O parlamentar são-bernardense protocolou ofício encaminhado ao chefe do Executivo cobrando providências sobre as ações na saúde, que não são realizadas pela Pasta chefiada por Geraldo Reple Sobrinho. “Considerando as inúmeras reclamações que tenho recebido dos municípes, relatos de pessoas que estão há mais de dois anos aguardando, solicitamos à Vossa Excelência que seja relizado mutirão para zerar a fila de consultas e exames”, disse Julinho no documento. Agora é esperar a boa vontade.