Todos devem fazer a sua parte

Da Redação



04/06/2023 | 09:46



O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado amanhã, é uma data especial para que crianças e adultos reflitam sobre a melhor maneira de se relacionar com o planeta e o que podem fazer para preservar a natureza. A data foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 5 de junho de 1972 e em cada ano é escolhido um tema específico, com o objetivo de promover ações concretas e engajar governos, empresas e cidadãos na busca por um futuro mais sustentável. Em 2023, os efeitos da poluição causada pelo descarte irregular de produtos plásticos estarão em discussão.

O abandono de resíduos plásticos nos oceanos é um dos assuntos abordados pelo autor Thiago Cascabulho em seu livro Lua, Coral, Colar, Mar, que busca sensibilizar os leitores para o cuidado com as águas e o meio ambiente.

De amanhã até quarta-feira, Thiago Cascabulho estará em São Bernardo, com o projeto de educação ambiental e incentivo Abraça Mar, com palestras para alunos de dez escolas municipais da cidade.

Além disso, as crianças poderão mostrar ao autor os trabalhos realizados em sala de aula a partir da leitura do livro, fazer perguntas sobre a obra e até pedir autógrafos.

“É um livro de muitas camadas, mas é inegável sua forte mensagem em defesa das águas. Ele fala a respeito do oceano e é para todas as idades e regiões, não somente para as cidades do litoral. Afinal, todo o planeta está conectado e é dependente da saúde do mar”, reflete o autor.

O projeto é patrocinado pela Santos Brasil, empresa de operações portuárias e logísticas, que é signatária do Pacto Global da ONU, que mobiliza empresas para o avanço relacionado à sustentabilidade, desde 2013 e tem o compromisso de apoiar projetos voltados à educação, cultura e esporte.

Segundo Béatrice de Toledo Dupuy, gerente executiva de Comunicação Corporativa e Sustentabilidade da Santos Brasil, a companhia já assumiu, entre seus principais desafios, o compromisso de contribuir ativamente para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento humano.

“O Abraça ao Mar é um exemplo do que apoiamos. Somente neste ano, vamos patrocinar, por meio de leis de incentivo municipais e federais, 41 projetos voltados à educação, cultura e esporte nas seis cidades onde a Santos Brasil está presente, entre elas São Bernardo”, afirmou.