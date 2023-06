Palavra do Leitor - 3 de junho de 2023

Da Redação



03/06/2023 | 09:48



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Saúde em São Bernardo – 1

‘UBS Parque São Bernardo está fechada desde o dia 25 por furto’ (Política, ontem). Pois é, sr. prefeito Orlando Morando. Desde fevereiro, quando tive uma hemorragia digestiva alta, não consigo um gastro para saber o que está acontecendo comigo. Sou cardíaca, com uma safena e uma mamária, operada há três anos. O posto de saúde do Jardim Represa conseguiu um cardiologista para atendimento urgente em Mauá. Ainda não consegui fazer todos os exames para poder voltar no cardiologista. Cadê, sr. prefeito, a sua responsabilidade, que foi prometido tanto por você quanto pela sua esposa Carla Morando? Sua responsabilidade foi para o lixo depois de eleito, sr. prefeito Orlando Morando.<EM>

Magda Tavechio - São Bernardo

Saúde em São Bernardo – 2

A empresa Fortnox tinha de resarcir o município, pois ela é responsável pela segurança e monitoramento das UBSs.

Paulo Silva Santos - do Facebook

Saúde em São Bernardo – 3

Que ótimo que o tal Orlando Morando e tantos outros políticos possuem convênio top. Eles têm médicos de excelência a qualquer momento, e a população, coitada, que depende dessa classe política para de fato trabalhar em prol de quem paga os altos salários deles, que se dane. Mas em época de eleição, a classe política vai atrás do pobre pedindo voto. O Morando é só mais um que soube enganar o povo.<EM>

Ana Paula - São Caetano

Saúde em São Bernardo – 4

Reclamam, denunciam e fazem um carnaval na Pasta da Saúde em São Bernardo, mas, e aí, o que acontecerá? A UBS amanhecerá fechada e o papagaio de pirata no poder. Nada muda. Velhos hábitos, e o povo continua sofrendo. Ano que vem tem eleições, será que vão se lembrar disso?

Daniel Rodrigues Gonzaga - do Facebook

Asfalto

Avenida Dr. Augu$to de Toledo $endo recapeada, mesmo não tendo um buraco qualquer e, por enquanto, $ó meia pista. É ver para crer. $erá que foi engano de endereço ou $ó qualquer outro tipo de engano. Em vez di$$o, podiam baixar a taxa do lixo.

Emilio Cezar Ferrari - São Caetano

LGBTQIAP+

‘Consórcio fará censo LGBTQIAP+ na região’ (Setecidades, dia 1). Que tal focarem naquilo que realmente é mais prioritário, como traçar políticas públicas de inclusão para menores de rua, população carente sem-teto? Vai vir o friozão e ninguém presta atenção nessa parcela de excluídos.

Antonio Vicente da Cruz - do Facebook

Zanin no STF

Mais uma ‘manobrinha’ de chefes do Poder Executivo para nomeação de amigos pelo poder (e direito conferido) do cargo que ocupa (Opinião, ontem). Uma forma de nepotismo, ou de nomeação, como se fosse um cargo comissionado, só que, neste caso, será efetivo! Interessante que o nepotismo é vedado pela Constituição, já que contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade.

Lu D’Sousa - do Facebook

Privilégios

O mais novo desejo do defensor dos oprimidos, pai dos pobres, que esnobou as sete suítes do Palácio Alvorada com 5.000 m² e ficou dois meses hospedado no Meliá, com despesas de R$ 300 mil, e, em Londres, no Marriott, na coroação do rei Charles, com diária de R$ 37 mil, agora, insatisfeito com Airbus 319, quer um novo avião ou remodelação para A330, enquanto a prometida picanha nos fins de semana é sonho dos humildes, que estão que nem cachorro sentindo o cheiro e olhando os frangos na assadeira da padaria.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)