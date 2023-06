Membro da equipe de Lana Del Rey volta atrás e pede desculpas após xingar brasileiros: No calor da emoção

01/06/2023 | 09:10



É eita atrás de vixe! O nome de Lana Del Rey ficou entre os assuntos mais comentados da última quarta-feira, dia 31, mas não foi por um bom motivo. A artista está no Brasil com a sua equipe para cumprir a agenda de shows no festival MITA e um dos membros teve o celular roubado no Rio de Janeiro. Após xingar os brasileiros pelo o ocorrido, Will Whitney viu de pertinho a fúria dos internautas e decidiu voltar atrás, pedindo desculpas.

Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de m***a numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa, escreveu nas redes sociais, adicionando a hashtag lixos humanos.

Logo depois de publicar o desabafo, o técnico de bateria chegou a mudar a biografia do Instagram para a seguinte frase

Passeando relutantemente em São Paulo, onde será o próximo show de Lana Del Rey.

Ao ver que o comentário não caiu bem, sendo acusado até de xenofobia, Will se pronunciou:

Gostaria de pedir desculpa pela minha publicação sobre ter sido roubado no Rio. A experiência realmente me deixou chocado e escrevi a publicação no calor da emoção. Sei que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar e fazer generalizações sobre qualquer povo ou lugar é injusto com a maioria. Deveria ter feito melhor. Já estive no Brasil muitas vezes com diversos artistas e sempre foi fantástico. As pessoas sempre foram gentis comigo. O show no Rio foi incrível e os fãs são os mais apaixonados e barulhentos do mundo e ninguém merece mais música ao vivo do que o Brasil.

Contudo, o caldo engrossou e ele decidiu excluir a conta da rede social.