GCM de Santo André faz 38 anos com previsão de nova sede

Renan Soares

do Diário do Grande ABC



01/06/2023 | 08:42



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André completou ontem 38 anos. A corporação deverá ganhar uma nova sede no próximo ano, na Vila Guiomar. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), durante a solenidade em comemoração à data no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. A agenda também foi a primeira do coronel Vlamir Luz Machado como novo secretário de Segurança Cidadã da cidade.

Segundo o chefe do Executivo, o Paço vem estudando a mudança na sede da corporação para o novo local até o fim de 2024. Já o atual espaço, na Rua coronel Celestino Henrique Fernandes, 200, a Prefeitura analisa criar outro equipamento de segurança ou transformá-lo em prédios para a Polícia Militar. A medida faz parte do planejamento da gestão para reduzir os custos de aluguel, investindo em “sedes melhores e bem localizadas”.

“Devemos ter um investimento, a partir do fim deste ano, para a Guarda Municipal ter uma nova sede. Temos o projeto do Quarteirão da Segurança lá na Vila Guiomar, que está sendo finalizado, com lançamento no segundo semestre. Dentro dele estará contemplada a nova sede da GCM, que devemos entregar até o fim do próximo ano”, afirma Paulo Serra. No evento, ainda foram entregues quatro novas motos, da marca Suzuki, com potência de 650 cilindradas, adquiridas com investimento de R$ 280 mil.

Instituída em 31 de maio de 1985, a Guarda Civil Municipal atua na proteção do patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais, além de apoiar, quando convocada, a administração municipal respeitando sempre a legislação. Atualmente a guarda tem 518 agentes, mais do que o dobro dos 200 agentesque faziam parte da corporação em 1985.

Em 2022, a GCM de Santo André realizou 2.146 operações de combate ao crime. As ações resultaram em 125 prisões, recuperação de 79 veículos roubados ou furtados e apreensão de 4.153 porções de entorpecentes. A corporação atendeu ainda 11.556 ocorrências no ano passado,

NOVO COMANDO

O recém-empossado secretário de Segurança Cidadã, Vlamir Luz Machado, destacou a importância da corporação para uma sociedade mais segura. "Não tenho palavras para agradecer e, vejo desde que assumi este cargo, o quanto já foi feito e realizado pela questão da segurança pública. Reconheço e parabenizo aqui todo o esforço destes guardas, que defendem e protegem os andreenses", finalizou.

Ex-comandante do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), responsável por São Bernardo e São Caetano, coronel Vlamir afirma que planeja de início concretizar ainda mais projetos já existentes. Inspirado nos avós, citados no seu discurso na solenidade, O secretário iniciou a carreira na Polícia Militar em 1992.