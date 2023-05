Atletas superam limites na Ossel Run 2023

Bianca Fávero

do Diário do Grande ABC



31/05/2023 | 10:45



Cruzar a faixa da linha de chegada e comemorar a conquista é fruto de muito esforço e dedicação da preparação dos corredores. Essas emoções foram experimentadas pelos participantes da Ossel Run 2023.

A corrida de rua recompensou atletas em diferentes categorias. As modalidade são divididas em feminino e masculino para cada circuito.

Representando a equipe Gladson Sports, Humberto Pereira, conhecido como Pitbull, conquistou o primeiro lugar nos 5 km. No esporte há 8 anos, o corredor finalizou em 15 minutos e 19 segundos. “Todos os concorrentes são fortes. Preparei muito meu corpo e mente. Nada disso seria possível sem meu treinador ”, garantiu. Destaque no mesmo percurso, na modalidade feminina, Lucilene Sena liderou no tempo de 20 minutos e 11 segundos. Com 4 anos de corrida, a ganhadora superou a falta de ar nos últimos instantes para celebrar a vitória. “É emocionante e gratificante. A energia da corrida é maravilhosa”, ressalta a atleta da equipe Amigos Runners.

Já para os tão aguardados 10 km, a linha de chegada foi cruzada por Fernanda Cardoso aos 24 minutos e 25 segundos, e por José Paulo dos Santos. Aos 33 minutos e 58 segundos. O atleta da Caveira celebrou o triunfo. “Sou apaixonado pelo esporte, é muito mais que ganhar. É um incentivo para todas as idades”. Segundo ele, o segredo está na preparação, disciplina e experiência. São 33 anos no esporte e as últimas treze provas integraram os preparativos até o dia desta vitória.

Veja abaixo os 25 primeiros colocados de cada categoria.