Casal Siraque agora bate ponto em Brasília

25/05/2023 | 10:48



Vanderlei Siraque e sua mulher, Bete, que já disputaram a Prefeitura de Santo André pelo PT (em 2008 e 2020, respectivamente), respiram agora o ar de Brasília. O ex-deputado estadual e federal integra a equipe de Maria Rita Serrano, que já comandou o sindicato dos Bancários do ABC e foi alçada à presidência da Caixa logo após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltar ao Palácio do Planalto. A ex-vereadora andreense, por sua vez, foi nomeada pelo ministro Paulo Teixeira para cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme ela informou nas redes sociais. “Tenho a grata satisfação de comunicar a vocês que estou pousando em Brasília para tomar posse no ministério. É tempo de alçar novos voos”, escreveu. Antes de desembarcar na Capital federal, Bete Siraque exercia função no mandato do deputado estadual de São Bernardo Teonílio Barba