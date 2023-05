Albergue em Mauá amplia vagas para 42 acolhimentos

Da Redação



24/05/2023 | 09:16



Como preparação para a temporada de inverno, a Prefeitura de Mauá entregou anteontem a nova sede do albergue noturno, que passou de 30 para 42 vagas. O local conta com a coordenação da Secretaria de Assistência Social e, até o fim de setembro, o serviço irá funcionar de domingo a domingo, das 19h às 7h.

“Nosso desafio é diminuir essa injustiça. O poder público, quando é sério, beneficia as pessoas que mais precisam”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT) durante visita ao espaço. De acordo com a gestão, a equipe tem o objetivo de desenvolver atividades que proporcionem a construção da dignidade, autonomia e emancipação.

Emocionado, Moacir de Oliveira Clemente, 71 anos, mineiro de Guaranésia, exibiu orgulhoso sua primeira carteira de identidade, entregue horas antes. “Foi uma felicidade muito grande. Um tesouro para mim!”, disse, com a voz embargada e lágrimas nos olhos.

Clemente trabalhou na roça, foi ajudante de pedreiro e auxiliar de padeiro e hoje é catador de recicláveis. Ele recordou que foram muitos anos abusando da bebida e morando nas ruas, que o documento nem fazia falta, mas quando mudou de vida percebeu a diferença. Lembrou também que muitas vezes perdeu chance de emprego por não apresentar a documentação para registro. Atualmente, está em processo de receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada), com o auxílio da equipe da secretaria.

“Precisávamos ampliar o atendimento e desenvolver um trabalho cujo foco é emancipatório”, comentou a secretária de Assistência Social de Mauá, Xênia Sousa Díspore.

Também abrigado no Albergue de Mauá, o paulista Rafael Aparecido da Silva, 33 anos, está no processo de mudança de vida. Ele era usuário de drogas e agora é trabalhador, com contrato assinado na Frente de Trabalho da Prefeitura, em vaga destinada à área social. É o primeiro trabalho formal dele. Rafael levanta todos os dias às 6h para ir ao emprego e, à noite, frequenta as aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), condição para ter direito à vaga social. Hoje, ele pensa em construir uma vida diferente, “usufruir do salário para alugar uma casa, comprar uma TV para assistir quando chegar em casa e depois de tomar um banho para descansar.”

Para acessar o serviço é necessário passar por um atendimento técnico social com a equipe mutidisciplinar do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua), localizado na Avenida Washington Luiz, 625, na Vila Magini. Mais informações pelo telefone (11) 4547-1061.