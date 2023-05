Integrante da equipe de Péricles morre em Mauá

Da Redação



17/05/2023 | 09:22



Conhecido popularmente como Edu Pachará, o iluminador de palco Eduardo Wagner de Oliveira Santos morreu no domingo, após ser espancado em um posto de combustíveis no Jardim Pilar, em Mauá. O fato teria acontecido depois de uma confusão se desencadear no local. Edu tinha 32 anos e era um dos integrantes da equipe do músico Péricles, popular cantor de samba e pagode.

O fato ocorreu em um posto de combustível entre as avenidas Capitão João e Portugal. Edu Pachará foi sepultado ontem. Conforme informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o 1º Distrito Policial de Mauá instaurou inquérito e representou pela prisão temporária do autor à Justiça, além disso, uma investigação está em andamento para buscar o esclarecimento dos fatos.

O cantor Péricles lamentou o ocorrido em suas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, o músico postou uma foto com o funcionário. “Siga em paz meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos”, escreveu.

ASSALTO EM SANTO ANDRÉ

No dia 17 de fevereiro deste ano, o cantor Péricles foi assaltado no bairro Camilópolis, em Santo André. Na ocasião, os indivíduos estavam armados e levaram o carro e a bolsa do artista.

Péricles visitava a mãe, que mora na cidade, e foi surpreendido pelos criminosos no momento em que deixava a residência com a mulher e a filha. No dia seguinte, o veículo foi encontrado completamente desmontado em um desmanche na Zona Leste da Capital.

Um rapaz de 23 anos foi preso. De acordo com a SSP, o suspeito foi identificado como o condutor do veículo modelo Uno que levou até local o assaltante responsável por roubar o carro de Péricles.