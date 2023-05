Zé Lau. Radialista e apresentador. Construindo a memória sertaneja. De Santo André para o mundo.

Ademir Medici

Em pauta, o nascimento na Alta Paulista, a mudança para São Paulo e a descoberta do rádio no Grande ABC. Aqui atuou nas quatro emissoras pioneiras: Clube e ABC, as duas de Santo André, Rádio Diário de São Bernardo (antiga Independência) e Cacique, de São Caetano.

Chapelão característico, assessorado pela esposa, Inês

Adabo Lahoz, José Lahoz Rodrigues permite ao programa “Memória na TV” reconstituir a própria formação étnica do Grande ABC.

Revive-se uma região formada por imigrantes que vêm de várias paragens, estabelecem-se no interior e se transformam em migrantes atraídos pelo parque industrial que já foi mais formoso por estas bandas. Foi assim com os Lahoz, de origem espanhola; e com os Adabo, da esposa Inês, que vieram da Itália.

“Se tivéssemos a tecnologia que temos hoje, nós, do interior, jamais viríamos para a selva de pedra que é São Paulo”, comenta Zé Lau no programa.

“Com 11 anos de idade eu sintonizava a Rádio Difusora de Junqueirópolis para ouvir Raul Torres e Florêncio, Alvarenga e Ranchinho, Tonico e Tinoco, essas duplas de raízes”, relembra, no seu estilo de contador de causos.

“Rolando Marques foi um dos maiores narradores esportivos que já tivemos”, num elogio rasgado ao grande locutor que foi Rolando, a Voz de Ouro do Grande ABC, voz marcante da Diário AM, FM e Scala.

ZÉ LAU

25-3-1948 – O nascimento em Pacaembu (SP).

Década de 60 – A vinda com a família para a Zona Leste da Capital.

1977 – O ingresso na Rádio Cacique, fazendo o programa “Saudade da Minha Terra”, ao lado do dr. Edson Leonardi.

1978 – Começa na Rádio Clube, do diretor José Astolphi.

1980 – Divide-se entre a Rádio ABC, levado por Américo Garcia, e Rádio Diário, do diretor Paulo César.

2023 – Lança a medalha comemorativa aos seus 43 anos de Rádio ABC, onde apresenta o programa “Expressinho Sertanejo”, de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h, um entre tantos programas que já apresentou no rádio do Grande ABC

NO AR

A íntegra da entrevista do apresentador Zé Lau está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

LEMBRANÇA. Zé Lau com a esposa e produtora Inês e a medalha comemorativa dos seus 43 anos na Rádio ABC: a missão de resgatar a cultura brasileira, a origem caipira, sertaneja

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 14 de maio de 1993 – ano 36, edição 8386

IMPRENSA – Em comemoração aos seus 35 anos (1958-1993), o Diário abria, em São Caetano, exposição com 100 fotografias produzidas por repórteres-fotográficos da casa ao longo da história do jornal. Título: “35 anos de Fotojornalismo”.

PARANAPIACABA – Museólogos visitam a vila ferroviária. Vêm para divulgar o Guia de Museus da Grande São Paulo, que cita o distrito.

EM 13 DE MAIO DE...

1903 – Clube Atlético Paulistano deixava a Liga Paulista de Futebol, em protesto contra medidas tomadas pela diretoria do órgão, presidida por Charles Miller.

NOTA – Popularizava-se o futebol em São Paulo, com seus primeiros clubes, torneios e... desavenças!

Charles Miller, histórico, ainda batia sua bolinha em 1903, mas já se revelava dirigente, ou “cartola” como se diz atualmente – há uma dúvida se ele teria jogado futebol em Paranapiacaba.

Um dos campos era o Parque da Antarctica, o que nos leva a indagar se é o mesmo espaço do futuro campo do Palestra, hoje elevado à categoria de “arena”. Se for o mesmo, ele seria o mais antigo estádio de futebol de São Paulo, e Brasil, vindo a seguir o “monumental” do Serrano, que em maio de 2004 ainda não existia.

Com a palavra o orientador futebolístico de “Memória”, engenheiro e professor Sérgio Miranda Paz, do Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol).

1953 – Santo André promovia a Semana da Saúde, com o objetivo de difundir conhecimentos sobre higiene e saúde pública.

Palestras e projeções cinematográficas foram feitas nas escolas, praças públicas e escolas.

Dr. Heitor Pinto Tameirão proferiu conferência sobre o problema da poluição industrial.

Dr. José Rosemberg abordou o problema da tuberculose em face do trabalho.

HOJE

Dia das Mães

Dia de S. Frei Gil, feriado municipal em Vouzela, cidade-irmã de Santo André.

