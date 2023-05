O papel das instituições de ensino no desenvolvimento regional

Marcio Araujo Oliverio



01/05/2023 | 10:38



O Grande ABC é reconhecido por possuir um ecossistema de inovação único e difícil de encontrar em outras partes do País. Com forte industrialização e universidades de excelência, a região tem potencial para ser um grande hub de pesquisa e desenvolvimento.

Em 2022, em parceria com o professor Jesús P. Mena-Chalco, da UFABC, iniciei uma pesquisa sobre o grau de colaboração entre programas de stricto sensu (Instituições de Ensino Superior que oferecem mestrado e doutorado) de diferentes universidades e centros universitários do ABC. O objetivo inicial era verificar o grau de colaboração entre programas de stricto sensu das universidades da região.

Foram analisadas as produções dos docentes e IES que disponibilizam mestrado ou doutorado no período de 2019 a 2022 nas sete cidades que compõem o Grande ABC. As seguintes instituições têm projetos de pesquisa no âmbito do stricto sensu na região: FEI, FMABC, UFABC, METODISTA, UNIFESP e USCS, com números expressivos de produção bibliográfica.

A UFABC se destaca como o grande hub de pesquisa e colaboração da região pois tem projetos com todas as instituições de ensino apontadas, mostrando a importância da universidade pública em uma localidade. No entanto, ainda há perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, quais e quantas pesquisas produzidas no Grande ABC são aplicadas na região? Qual é a quantidade e o grau de colaboração entre instituições de ensino em projetos de iniciação científica e extensão na região? Como essa colaboração pode favorecer o desenvolvimento regional?

Ainda assim, é possível afirmar que a região oferece uma estrutura fundamental para o desenvolvimento de novas cadeias produtivas baseadas em inovação e tecnologia. Para isso, é importante aproximar ainda mais as instituições de ensino das empresas e governos locais, a fim de promover colaboração mais intensa e proveitosa para todas as partes envolvidas.

A colaboração entre instituições de ensino é fator determinante para impulsionar o desenvolvimento regional, fortalecer a economia e gera mais oportunidades para os moradores do ABC.

Prof. Marcio Araujo Oliverio é reitor da Universidade Metodista de São Paulo.