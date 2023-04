Ribeirão terá ‘capacetão’ em homenagem a Senna

Da Redação



28/04/2023



A Prefeitura de Ribeirão Pires lembrará os 29 anos da morte de Ayrton Senna inaugurando uma réplica gigante do capacete do piloto brasileiro. A obra tem 1,70 metro e foi feita em fibra de vidro e está sendo instalada no complexo de eventos que leva o mesmo nome do piloto.

Com essa iniciativa, a Prefeitura pretende potencializar o turismo, uma das principais vocações da cidade que já leva o título de Estância Turística.

““Nós na cidade temos o Complexo Ayrton Senna onde são realizados os grandes eventos e que abriga duas importantes secretarias municipais, mas ainda faltava algum símbolo que eternizasse essa homenagem. Esse capacete além de homenagear o nosso campeão, mantém viva a memória do ídolo e torna-se um importante atrativo turístico da cidade”, disse o prefeito Guto Volpi (PL).

A homenagem de Ribeirão Pires vem de encontro com a Lei nº 14.559/23 promulgada na última quarta-feira (25), pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB), que declara o ex-piloto como Patrono do Esporte Brasileiro. O evento está marcado para segunda-feira, dia 1, data que a morte do piloto completa 29 anos.

A solenidade acontecerá a partir das 9h30. O Complexo Ayrton Senna está localizado na avenida Valdirio Prisco, 193.





HISTÓRICO

Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994 durante o GP (Grande Prêmio) de San Marino, em Ímola, na Itália. Os problemas naquele GP começaram na sexta-feira, quando Rubens Barrichello (Jordan) “voou” e atingiu os pneus e a grade de proteções da pista.

No dia seguinte, Roland Ratzenberger se acidentou na pista e morreu.

No domingo, sem o cancelamento da prova, o que seria o mais correto, os pilotos foram para disputa e, na temida curva Tamburello, Ayrton Senna bateu seu carro Willians violentamente e morreu pouco tempo depois.

Após a morte do piloto brasileiro, o traçado de Ímola foi modificado para evitar outras tragédias. Em anos anteriores ao acidente de Senna, outros pilotos se acidentaram no antigo traçado de Ímola.