Henry Cavill volta a ser Geralt em terceira temporada de The Witcher e Netflix divide série em duas partes

25/04/2023 | 15:10



Ao que parece, os fãs de The Witcher não vão se despedir de Henry Cavill tão cedo. Apesar de ter deixado o papel de Geralt, e ser substituído por Liam Hemsworth, o ator deixou a terceira temporada gravada e prontinha para ser lançada. Inclusive, a Netflix vai adiar ainda mais o adeus. O motivo? A plataforma de streaming dividiu a trama em duas partes.

Os primeiros cinco episódios vão ser lançados em 29 de junho de 2023, enquanto a season finale chega em 27 de julho de 2023.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, o enredo da terceira temporada promete ser repleta de aventuras e desafios. Enquanto monarcas, magos e feras do continente competem para capturar Ciri, Geralt a leva para um esconderijo, determinado a proteger sua família recém-reunida contra aqueles que ameaçam destruí-la. Encarregada do treinamento mágico de Ciri, Yennefer os leva à fortaleza protegida de Aretuza, onde esperam descobrir mais sobre os poderes inexplorados da menina; em vez disso, eles descobrem que caíram em um campo de batalha de corrupção política, magia negra e traição. Eles devem lutar, colocar tudo em risco - ou arriscar perder um ao outro para sempre.

Hemsworth, então, assume o personagem de Cavill no quarto ano da produção.