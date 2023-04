O hábil Marcelo Oliveira

Da Redação



23/04/2023 | 11:35



Prefeito em primeiro mandato, Marcelo Oliveira (PT) tem demonstrado impressionante habilidade para conseguir investimentos dos governos estadual e federal em Mauá. Seu mais recente feito foi na área da educação, Preocupado com as filas de espera nas escolas infantis, para crianças de 0 a 5 anos, e sem dinheiro em caixa para expandir a rede, o chefe do Executivo foi até o governo paulista solicitar recursos para ampliar três creches nos bairros Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra e Vila Feital. No total, o investimento permitirá à administração abrir 360 vagas, o que elevará de 1.812 para 2.172 o número de alunos atendidos nesta faixa etária. A meta é reduzir drasticamente o deficit.

O prefeito mauense certamente se vale de suas capacidades de diálogo e negociação, forjadas em seus tempos de sindicalista da GM (General Motors), em São Caetano. Acostumado a amalgamar interesses diversos, e por vezes antagônicos, Marcelo Oliveira desenvolveu a faculdade de falar de igual para igual com interlocutores de todos os matizes ideológicos. Mais do que isso, faz sua voz ser ouvida por todo mundo. Daí se sentir à vontade tanto em audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o qual apareceu aos sorrisos e abraços em fotografia publicada por este Diário recentemente, quanto em conversa com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Enquanto outros prefeitos insistem em se deixar conduzir pelos interesses dos partidos aos quais estão filiados, o mauaense vai colecionando investimentos federais e estaduais em sua cidade. Ele já tem apalavrado, inclusive, o repasse do dinheiro que pode pôr fim às enchentes que, ao longo dos anos, criaram dificuldades para os moradores do entorno do Paço. Será vitória histórica. Colegas do chefe do Executivo mauaense, inclusive alguns do Grande ABC, com muito tempo de carreira política, precisam olhar para a pequena revolução administrativa que o habilidoso Marcelo Oliveira está promovendo ao eliminar muros e construir pontes, seja com quem está à sua direita, à sua esquerda ou no centro.