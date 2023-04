Farmácia Santa Catarina Rua Oratório, 1566. A farmácia de Emiliano Sanchez. Hoje a terceira maior do Brasil

Ademir Medici

Com a ajuda do sogro, o jovem Emiliano abriu uma farmácia no Parque das Nações, em um prédio alugado. Principiava a década de 1950 e a farmácia se chamava Santa Catarina.

Em 1955, a primeira vitória, com a transferência da farmácia para um prédio próprio que Emiliano construiu na mesma Rua Oratório, 1587, quase em frente ao endereço anterior.

Na década de 1960, Emiliano Sanchez funda a sua indústria farmacêutica, a EMS, hoje ocupando o terceiro lugar no ranking brasileiro de vendas em milhões de unidades: Neo Química é a primeira e a Cimed, a segunda.

Com sede em Hortolândia, interior do Estado de São Paulo, a EMS Farmacêutica não esquece as origens e envia à Memória um histórico que contempla as fotos de hoje e traz a seguinte informação, destacada pelo assessor de imprensa da companhia, Denver Pelluchi: "A história de Emiliano Sanchez se cruza com a trajetória de desenvolvimento e modernização do Grande ABC".





MEMORIAL

Na sede do laboratório farmacêutico EMS, em Hortolândia, há uma casa térrea, antiga e bem preservada, que abriga o "Memorial Grupo EMS Sigma Pharma", uma homenagem póstuma ao Sr. Emiliano Sanchez, que chegou a morar no local antes de falecer em 1988.





LINHA DO TEMPO

1929 - Emiliano Sanchez nasce em Matão (SP).

1947 - Aos 16 anos, muda para Santo André e estuda farmácia na Associação dos Oficiais Práticos e Licenciados em Farmácias, na Rua Santo André.

- Casa-se em Santo André com Ana Defillo, de 16 anos, que trabalhava numa indústria química, na produção de ampolas.

Década de 1950 - Com o apoio financeiro do sogro, Ângelo Defillo, abre a Farmácia Santa Catarina.

1963 - Nasce a "Produtos Químicos e Farmacêuticos EMS Ltda", em Santo André.

1970 - A construção da primeira fábrica, em São Bernardo.

1981 - A chegada a Hortolândia.

1988 - Com a morte do fundador, a EMS passa a ser liderada pelo filho caçula, Carlos Sanchez.

HOJE - A EMS possui cinco mil colaboradores. Fabrica produtos para praticamente todas as áreas da Medicina. Tem presença em várias capitais brasileiras e no exterior. E exporta para 55 países. E tudo começou na Rua Oratório.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 23 de abril de 1993 - ano 34, edição 8368 Santo André - O secretário estadual da Segurança Pública, Michel Temer, descartou ontem (22-4-1993) a construção do "cadeião" no Campo Grande, por ser área de proteção ambiental. O prefeito Newton Brandão disse que vai ceder outro terreno, na Vila Palmares, ao lado da atual cadeia. São Caetano - Termina a greve do funcionalismo, após seis dias. Os servidores aceitaram a proposta da administração de dois abonos emergenciais.





Em 23 de abril de...

1883 - Inaugurada a estação do Pilar, hoje Mauá, conforme pesquisa do historiador Renato A. Dotta. "Assim, ao contrário do que indica o brasão municipal de Mauá, a estação não foi inaugurada no dia 1º de abril, mas no dia 23" - conclui Dotta, que se baseou em notícias dos jornais da época. 1953 - Fundada em 1951, começava a funcionar oficialmente a Rádio Clube de Santo André, obra de Gabriel Migliori, então deputado estadual. Seu primeiro estúdio ficava na Rua Coronel Oliveira Lima e os transmissores na rua Primeiro de Maio. José Astolphi foi um dos grandes nomes da Rádio Clube. - Instalado, em São Bernardo, o Tiro de Guerra 298, o segundo da região. 1958 - Fundada a AETC (Associação da Empresas de Transporte Coletivo). A solenidade de fundação ocorreu em Rudge Ramos, São Bernardo, no Recanto do Chico, o restaurante de Francisco Rovay que se localizava no espaço hoje ocupado pela igreja São João Batista.

