Em meio à fase difícil, Preta Gil recebe visita de Ana Carolina: Ela veio cantar pra mim

23/04/2023 | 10:11



Amizade para todas as horas! Ana Carolina tirou um tempinho na agenda e foi dar um carinho para Preta Gil no último sábado, dia 22. Como você vem acompanhando, a cantora está passando por uma fase difícil após ser diagnosticada com câncer e ver seu nome envolvido em polêmicas devido a rumores de traição em seu casamento com Rodrigo Godoy.

Por meio dos Stories, Preta filmou o momento em que Ana cantava para ela. E, em determinado ponto, até soltou um pouco a voz também. Na legenda, ela escreveu:

Ela veio cantar para mim. Ana Carolina, te amo infinito!

Depois da cantoria, Preta ainda mostrou um momento de descontração na área externa da casa e não perdeu a chance de babar em seus pets.

Melhoras pra ela, né?