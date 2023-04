Editora lança livro Floresta Floreal, a história do nascer e do crescer de uma cidade

Da Redação

Heloisa Belluzzo Editora traz o Lançamento do livro Floresta Floreal, a história do nascer e do crescer de uma cidade. O evento será amanhã (16), às 15 horas, na Livraria Martins Fontes Paulista, bairro Bela Vista, Capital.

Floresta Floreal, do autor Gilson Marques, é uma obra que oferece ao leitor a oportunidade de conhecer a história de uma região pouco explorada na literatura brasileira. Ao longo da narrativa, o autor conta a derrubada da floresta no noroeste do sertão paulista, a chegada dos imigrantes e as histórias das famílias que formaram a cidade chamada Floreal.

O autor entrevistou mais de 700 famílias para escrever os "causos", contados pelos antigos moradores, que ajudam a entender os costumes e a poesia que formaram a identidade e a cultura esse povoado e que, de certa forma, retrata a formação e a diversidade cultural do Brasil.

Além disso, a presença de figuras públicas conhecidas, como o estilista Clodovil Hernandes e o governador Ademar de Barros, naturais de Floreal, traz novas perspectivas sobre essas personalidades e sobre o período em que atuaram.

Gílson Marques, autor do livro, nasceu em Floreal, noroeste do estado de São Paulo. É apaixonado por caminhadas pela natureza. Percorreu o Caminho de Santiago em uma peregrinação que partiu de Lourdes com 979 quilômetros, experiência que resultou na publicação do seu primeiro livro Caminhando entre Estrelas - Heloisa Belluzzo Editora - SP - 2017. O lançamento aconteceu na "sala do papa", no mosteiro de São Bento, e reuniu mais de 200 pessoas.

" É o amadurecimento fruto da trajetória de minha vida que me inspira, agora, a voltar-me para trechos conhecidos e outros não percebidos da minha jornada na pequena Floreal. Floresta Floreal retrata minha gratidão à terra e às pessoas que deram vida e significado a esse pedaço de chão do noroeste paulista".