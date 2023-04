Dupla visa disseminar bondade com livro

Da Redação



11/04/2023 | 10:16



Disseminar a boa vontade e o afeto na tentativa de construção de um mundo melhor é o objetivo do livro <CF51>Exercícios de Bondade</CF> (Editora Ciência Moderna, 100 páginas), de autoria dos professores Cida e Sérgio Simka. A obra será lançada neste sábado (15) na Biblioteca Paul Harris, a partir das 10h, em São Caetano.

A proposta do livro é fazer com que o leitor participe da elaboração do conteúdo, estimulando-o a escrever suas reflexões a partir de 50 tópicos propostos pelos autores. O primeiro deles parte de um aforismo do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca (4 a.C-65): “O que é preciso para tornar-se bom? Apenas querer”.

Antes da discussão, os autores apresentam artigo no qual discutem caminhos para o ser humano recuperar a bondade perdida. “Muitos poderão rir dessa assertiva, já que se nos apresenta um quadro permanente de guerra, morte, desespero, corrupção”. pondera o texto.

Redirecionar e reavaliar a existência para que se incluam no dia a dia ações de bondade a terceiros são as propostas da obra. Os exercícios espalhados ao longo das páginas ajudam o leitor a refletir.

“Este livro tem como objetivo disseminar a bondade, independentemente de quem seja, e, principalmente, para quem seja, pois, com efeito, promover atos de bondade se origina de pessoas bondosas, que se preocupam consigo mesmas e, em maior grau, com as outras pessoas”, diz Sérgio Simka, que é pós-doutor em Língua Portuguesa pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

“Nessa perspectiva, Exercícios de Bondade traz, primeiramente, ensaio muito oportuno em que se propõe projeto de autotransformação, por meio de programas de conscientização de si mesmo, de reavaliação da existência e de reeducação linguístico-discursiva, e depois 50 perguntas que farão o leitor refletir sobre as circunstâncias de ser bom, ao mesmo tempo que possibilita exercitar a bondade em seu dia a dia, de forma simples e gostosa, ajudando o mundo a se tornar, apesar de tudo, um lugar bom e um pouco mais feliz de viver”, conclui Cida Simka, licenciada em Letras pelas Firp (Faculdades Integradas de Ribeirão Pires).