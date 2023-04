Páscoa no Celso Daniel atrai seis mil crianças

Da Redação



10/04/2023 | 08:28



Em atividade para comemorar o aniversário de 470 anos de Santo André, o Parque Celso Daniel recebeu cerca de 6.000 crianças, que participaram da Caça ao Tesouro de Páscoa. Em sua segunda edição, a ação aconteceu durante todo o sábado (8) e domingo (9). As crianças participaram de uma série de desafios e brincadeiras, conheceram a fábrica de ovos de chocolate, além de receberem maquiagem de coelhinho. Após cumprirem todas as etapas, os pequenos recebiam uma cesta com ovos e outros doces.

“O Parque Celso Daniel é um local de encontro das famílias de Santo André, e a Caça ao Tesouro tem esse espírito. É uma forma de promover diversão das crianças e adultos e, acima de tudo, reforçar a solidariedade, tão característica da nossa gente”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB), que acompanhou as atividades neste domingo.

As inscrições foram realizadas previamente no site do aniversário de Santo André e, assim como as outras atrações da programação comemorativa dos 470 anos do município, a entrada foi a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A Caça ao Tesouro de Páscoa resultou na arrecadação de aproximadamente três toneladas de alimentos. Os itens serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que fará a distribuição para entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Morador da Vila João Ramalho, o comerciante Carlos Andrade foi acompanhar o filho de 4 anos nas gincanas de Páscoa neste domingo. “É a primeira vez que a gente vem, e meu filho está gostando muito. Acho importante este tipo de atividade, porque são brincadeiras ao ar livre e proporcionam interação com outras crianças”, afirma. O calendário das próximas atividades está disponível em www.santoandre470anos.com.br.