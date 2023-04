Campestre é o bairro com maior procura para venda e locação

Da Redação



08/04/2023 | 05:14



Estudo elaborado pelo Radar Imobiliário, desenvolvido pelo DataZAP+ braço de inteligência do ZAP+. aponta o bairro Campestre como a localidade mais procurada para transações de locação e venda. Embora tenha perdido participação no mercado, a região concentrou cerca de 7,6% da demanda de aluguel e 8,9% de vendas em fevereiro.

“O bairro é conhecido pelo acesso à infraestrutu’ra de lojas e serviços tanto localmente quanto no centro da cidade, graças à proximidade a boa vias de acesso. Esse fator, em conjunto com o verde e a tranquilidade que a região fora das vias principais oferece, fez com que ela se desenvolvesse de maneira sólida. Ou seja, o Campestre se destaca como ótima opção para quem quer morar em uma área abastecida com variedade de comércio e serviços, com escolas, supermercados, lojas, farmácias e bons bares e restaurantes, mas sem perda de privacidade ou tranquilidade. Esses são fatores muito atrativos”, comenta Pedro Tenório, economista do DataZAP+.

Nas dez regiões mais buscadas por quem quer adquirir um imóvel, a perda da participação de mercado é bem superior ao aumento da procura, ou seja, existe um movimento de pulverização na aquisição.

O bairro com maior queda na demanda relativa foi o Jardim, com -1,68 p.p. (ponto percentual). Já o principal destaque entre os que ganharam mercado foi o Parque Marajoara, que ganhou 0,65 pontos percentuais (24ª posição entre os mais procurados).

No quesito locação, a região de Santo André que mais perdeu demanda relativa foi a Vila Pires, com queda de 1,15 p.p. Em oposição a isso, a que teve o maior aquecimento e conquistou mercado foi a Vila Homero Thon, ganhando 1,07 ponto percentual.

Na lista das localidades mais solicitadas por quem busca uma casa ou apartamento para alugar, somente a Vila Homero Thon e a Vila Metalúrgica não perderam pontos percentuais,

Residências com tamanhos que variam entre 50 m² e 70 m² são os mais buscados tanto para venda como locação, seguida pela faixa de 70 m² a 100 m².