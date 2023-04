TCE encontra problemas estruturais em unidades de saúde de São Bernardo

Thainá Lana



05/04/2023 | 08:03



O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) encontrou problemas estruturais em pelos três unidades de saúde de São Bernardo durante fiscalização surpresa realizada na última quinta-feira (30). Fotos enviadas pelo órgão mostram rachaduras, fissuras, mofo e infiltrações nas paredes dos estabelecimentos.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) Caminho do Mar, localizada no bairro Rudge Ramos, as paredes da sala de inalação estão com reboco aparente próximo às válvulas que regulam a entrada e saída de oxigênio, além de apresentarem umidade e mofo. Parte do forro de gesso desabou e há buracos no teto – o mesmo problema já havia sido apontado há seis meses pelo TCE durante outra vistoria no local realizada em outubro do ano passado. Na ocasião, o Paço havia informado que os apontamentos já estavam em processo de manutenção.

Problemas similares também foram encontrados na UBS Rudge Ramos, no mesmo bairro. No local, o mofo e a infiltração estão localizadas em diversas paredes de diferentes salas.

No Parque São Diogo, os agentes de fiscalização do TCE encontraram na unidade básica Vila Dayse paredes com rachaduras, fissuras e infiltrações.

Questionada sobre as irregularidades, a Prefeitura de São Bernardo disse que as três unidades estão atualmente em reforma, e que realiza fiscalização mensalmente nos estabelecimentos de saúde.

Além dos endereços vistoriados pelo órgão na última semana, o município são-bernardense já havia apresentado problemas estruturais em outros dois estabelecimentos de saúde da cidade.

A UBS União, no Alvarenga, foi interditada na sexta-feira (31) pela Defesa Civil municipal por risco de desabamento do teto. A previsão é que o local seja reaberto parcialmente na próxima segunda-feira (10).

A unidade básica São Pedro também apresenta problemas na estrutura no imóvel, como rachaduras no teto e nas paredes. Por conta dessas irregularidades, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) acionou na terça-feira (4) o MP (Ministério Público) para investigar a ausência de manutenção no local – em 2019, a Prefeitura de São Bernardo recebeu R$ 200 mil de emenda parlamentar para reforma do espaço.