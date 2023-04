UBS é interditada após risco de desabamento em São Bernardo

Thaina Lana



04/04/2023 | 08:21



A UBS (Unidade Básica de Saúde) União, localizada no bairro Alvarenga, em São Bernardo, foi interditada pela Defesa Civil do município por risco de desabamento do teto na última sexta-feira (31). O local segue fechado e a previsão de reabertura parcial é para próxima segunda-feira (10). Na entrada da unidade há apenas uma placa informando que o local está interditado, sem direcionar o atendimento para outras unidades. Além da placa fixada no imóvel, a Prefeitura de São Bernardo informou a população sobre o ocorrido apenas três dias depois da interdição – foi publicado um comunicado no fim da tarde desta segunda-feira (3) nas redes sociais do Paço.

O aposentado e morador do bairro, Nelson Alves de Souza, 73 anos, reclamou da falta de informações à população. “É muito descaso, as pessoas vão até o equipamento e não sabem para onde devem ir. Deveriam ter colocado uma placa informando os endereços das outras UBSs”, diz o idoso. “Acompanhei a interdição no dia. Houve um barulho e o teto de um dos consultórios quase desabou, um perigo tremendo. Isso ocorreu por conta das obras do muro que está sendo construído na parte de trás da UBS. Com a reforma, a rachadura interna piorou e quase caiu.”

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura afirmou “que a unidade de saúde foi interditada devido a problemas estruturais causados pelas chuvas” e que “antes da interdição a UBS União já estava em reforma para reparos e manutenção da estrutura da unidade, com previsão de término em maio.” Em relação às consultas agendadas para esta semana, o Paço afirmou que os atendimentos serão mantidos e “as equipes de saúde vão entrar em contato para informar a unidade em que o paciente será atendido.”

OUTROS RISCOS

Além da UBS União, a unidade localizada na Vila São Pedro também apresenta problemas estruturais no imóvel, como rachaduras no teto e nas paredes. Por conta das fissuras, que podem ocasionar desabamento das paredes e do teto, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) deverá acionar nesta terça-feira (4) o MP (Ministério Público) para investigar o caso.

“É um abandono da Prefeitura em relação à saúde de São Bernardo. Há dez dias enviei um ofício ao secretário municipal de saúde Geraldo Reple Sobrinho, cobrando soluções, porém não obtive retorno. Questionei inclusive sobre os R$ 100 mil de emenda parlamentar enviados para administração são-bernardense para aquisição de equipamentos e reformas de manutenção na própria UBS São Pedro”, pontuou o parlamentar.

Sobre a unidade, o Paço comunicou que o “processo de licitação para reforma da unidade está em andamento.”