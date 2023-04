Documentário sobre os três casamentos de Kourtney Kardashian e Travis Barker vai ser lançado em 13 de abril

04/04/2023 | 17:10



Foi divulgado, nesta terça-feira, dia 4, o trailer do especial de casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker. O documentário tem previsão para estrear dia 13 de abril, internacionalmente no Disney+ e na América Latina pelo Star+.

O especial vai mostrar os três casamentos do casal - o primeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi a cerimônia mais divertida, de acordo com o casal; o segundo, em Santa Barbara, também nos Estados Unidos, foi onde eles oficializaram a união; e o terceiro, mas não menos importante para o casal, na Itália, foi o mais romântico, de acordo com Kourtney.

- É como escolher um filho, não consigo escolher o melhor, declarou Travis sobre os casamentos.