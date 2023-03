Osmar Mendonça é o novo vice da Fundação do ABC

Da Redação



31/03/2023 | 06:08



O advogado e diretor da UAIC (Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários) da Prefeitura de Santo André, Osmar Santos de Mendonça, o Osmarzinho, é o novo vice-presidente da FUABC (Fundação do ABC). Ele foi eleito na última quinta-feira (30), por unanimidade, em reunião do Conselho Curador – órgão máximo de deliberação da instituição para o lugar da médica Maria Odila Gomes Douglas, que assumirá a direção geral do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André.



Presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes agradeceu o empenho de Maria Odila ao longo da gestão. “A doutora Odila realizou excelente trabalho na vice-presidência, muito atuante na construção de um ambiente de harmonia com os municípios, na integração com o Centro Universitário FMABC e nas ações técnicas junto ao nosso escritório de projetos. Não tenho a menor dúvida de que o AME Santo André seguirá em excelentes mãos”, garantiu o presidente, que completou: “Gostaria de prestar um agradecimento especial ao prefeito Paulo Serra (PSDB), que, de maneira muito acertada, indica à FUABC uma pessoa que vem para somar coisas boas, harmonizar e trazer realizações positivas. Desejo uma estada frutuosa e de realizações positivas ao novo vice-presidente”.



Em sua primeira reunião, Osmar Mendonça agradeceu a “acolhida” e se colocou à disposição para contribuir com o crescimento da FUABC. “Fiquei feliz duplamente. Primeiro, por rever vários companheiros de minha trajetória. É uma honra fazer parte deste conselho de curadores e um desafio ser vice-presidente de uma instituição tão conceituada de nosso Grande ABC. Podem contar comigo! Darei tudo e um pouco mais que estiver ao meu alcance, pois aprendi que a vida pública precisa de muita dedicação. As boas coisas da vida não vêm sem sacrifício”, afirmou o novo dirigente da FUABC.