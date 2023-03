Ana Carolina vota a favor dos autistas

Da Redação



31/03/2023 | 06:04



A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) ajudou a derrubar, na sessão de quarta-feira (29), veto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em projeto de lei que trata do laudo médico pericial que atesta o TEA (Transtorno do Espectro Autista). Pelo projeto, ficou estabelecido que o laudo passaria a ter validade indeterminada, mas o governador alegou inconstitucionalidade nesta questão. “É um tema que acompanho de perto e que me toca bastante. Tornar o laudo sem prazo de validade irá facilitar a vida das pessoas com o transtorno e de seus familiares, além de economia aos responsáveis”, disse a parlamentar.

Bastidores

Chuchu e o display

O vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) não esconde de ninguém que é fervoroso seguidor do bolsonarismo, talvez pelo fato de ter trabalhado com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na sessão de anteontem da Câmara, instalou ao lado de sua mesa um display em tamanho natural do ex-presidente, provavelmente para irritar servidores e sindicalistas que lá estavam e homenagear o ídolo, que voltou ontem ao Brasil.