Regina, Fabio Palacio e Tite embolados na disputa pelo Paço de São Caetano em 2024

Da Redação



21/03/2023 | 06:03



A corrida pela Prefeitura de São Caetano em 2024 está indefinida. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas mostra um cenário de empate técnico entre os três primeiros colocados: a secretária de Saúde Regina Maura Zetone, com 16,4% das intenções de voto; o ex-vereador e ex-candidato a prefeito Fabio Palacio (União Brasil), com 15,3% e o ex-prefeito interino e ex-presidente da Câmara Tite Campanella (Cidadania), com 14,5%.

Na eleição de 2020, Palacio ficou em segundo lugar, com 32,13% dos votos válidos (José Auricchio Júnior teve 45,28% dos votos, mas só assumiu um ano depois, por causa de processo no Tribunal Superior Eleitoral por captação irregular de recursos de campanha). Com o resultado da pesquisa, Fabio Palacio se consolida como o candidato mais viável no campo da oposição ao grupo governista de São Caetano.



Na sequência aparecem o ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil), com 10,8%; o presidente da Câmara Pio Mielo (PSDB), com 10,3%; o vereador Caio Salgado (PL), com 6,9%, e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, com 2,1%. Não souberam alcançou 11,1% e 12,7% disseram que não irão votar em qualquer dos nomes apontados.



Regina Maura, nome muito próximo a Auricchio e que foi candidata a prefeita em 2012 (em eleição vencida por Paulo Pinheiro), teve, entre os que disseram votar em seu nome, mais apoio no eleitorado feminino (17%). Entre os homens, a secretária de Saúde foi citada por 15,7% dos entrevistados. Na faixa etária, a maior lembrança foi entre os eleitores com mais de 60 anos (19,4%), seguido pelos que têm entre 45 e 59 anos (18,4% das intenções). Na escolaridade, Regina lidera entre os que têm ensino fundamental (19,1%), seguido por eleitores com ensino superior (17,3%).



Fabio Palacio foi mais lembrado entre o eleitorado masculino (16,4%), contra 14,3% das intenções de votos de mulheres. No quesito idade, o ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano foi mais citado na faixa entre 35 e 44 anos (17,8%), seguido por eleitores de 45 a 59 anos (17,2%). Na escolaridade, Fabio Palacio lidera entre os eleitores de São Caetano com ensino superior (18,1%), seguido pelos que têm ensino médio (14,5%).



Tite Campanella foi mais lembrado por mulheres (15,5%), contra 13,2% de citações dos homens.



Na pesquisa espontânea, o cenário é ainda mais favorável para Fabio Palacio. Segundo a pesquisa, Auricchio (que não pode ser candidato) aparece com 11,1%, seguido por Palacio, com 2,3%. Depois estão Pio Mielo (1,3%), Tite Campanella (1,3%), Regina Maura (0,8%), Thiago Auricchio (que também não pode disputar a eleição municipal), com 0,8%; Paulo Pinheiro (0,3%), Caio Salgado (0,2%) e Marcos Sidnei Bassi, que é ex-reitor da USCS (0,2%). Não souberam responder somou 74% e 7,2% disseram que não irão votar em nenhum dos nomes apresentados na pesquisa.



Como São Caetano tem menos de 200 mil eleitores, a eleição no município é concluída em apenas um turno.



Dirigido por Murilo Hidalgo, o instituto Paraná Pesquisas ouviu 622 eleitores de São Caetano entre os dias 16 e 19 de março. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

NOVOS GOVERNOS - GESTÃO TARCÍSIO É APROVADA POR 70,4% E GOVERNO LULA É REPROVADO POR 47%

O início da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi aprovado pelo eleitor de São Caetano, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas. A cada dez, sete apoiaram a nova administração estadual (70,4% de aprovação). Por outro lado, 20,7% disseram reprovar o mandato até aqui do ex-ministro da Infraestrutura em São Paulo. Não souberam opinar somou 8,8% dos entrevistados em São Caetano.



O índice de aprovação é superior ao resultado da eleição no ano passado. No segundo turno, Tarcísio obteve 60,11% dos votos válidos em São Caetano, contra 39,89% de Fernando Haddad (PT) (atual ministro da Fazenda).



Entre os que disseram apoiar a gestão do atual governador, 71,8% vieram do eleitorado masculino. Entre as mulheres, a aprovação foi de 69,3%.



Já o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Siva (PT) tem sido mais rejeitado pelo eleitor de São Caetano. Entre os entrevistados, 47,4% disseram desaprovar a gestão do petista e 45,8% disseram ser positiva a administração federal. Não souberam responder somou 6,8%.



Estratificando o resultado, 8,7% afirmaram ser ótima a gestão; 26,5% disseram ser boa; 20,4% julgaram ser regular; 9% classificaram como ruim e 30,7% indicaram ser péssima.



Entre os que rejeitaram, a maior parte (52,1%) vem de eleitor masculino e 43,6% das citações a Lula foram de mulheres. Na faixa etária, os que mais criticaram têm mais de 60 anos (52%).



Na eleição de outubro, Lula teve 39,93% dos votos válidos em São Caetano, contra 60,07% dos votos dados a Jair Bolsonaro (PL).

COM QUATRO MANDATOS, AURICCHIO SÓ É APROVADO POR METADE DOS ELEITORES

Em seu quarto mandato à frente do Palácio da Cerâmica, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), não passa nem perto de ser uma unanimidade entre os eleitores da cidade. No levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas, o tucano foi aprovado por somente pouco mais da metade dos consultados pela pesquisa no município.



O chefe do Executivo recebeu avaliação ótima por apenas 13,3% dos eleitores entrevistados. A indicação boa foi citada por 38,9% dos entrevistados, o que representa uma aprovação de 52,2% dos ouvidos na pesquisa. Um terço do eleitorado entrevistado (29,4%) entende que a quarta gestão de Auricchio é apenas regular. Consideraram ruim a administração 8,2% dos entrevistados e 7,9% disseram que gestão do prefeito tucano é péssima. Não souberam alcançou 2,3% dos eleitores.



Entre os que disseram desaprovar o quarto mandato de Auricchio, 29,6% eram do sexo masculino. Entre as mulheres, a reprovação foi de 26,3%. Ainda entre os que não gostam da gestão do prefeito – atualmente marcada por polêmicas como gasto milionário para construção de ciclovia e falta de preocupação com manutenção das unidades de ensino –, 41% têm entre 16 e 24 anos e 38,3%, entre 25 a 34 anos, o que mostra que o eleitorado jovem não gosta da gestão de Auricchio. A maior parte dos que rejeitam o prefeito (31,4%) tem ensino superior.



Analisando os resultados das intenções de voto para 2024 e da avaliação do governo de Auricchio, é possível afirmar que o tucano não consegue transferir votos para um candidato diretamente. Pelos números, fica claro que está pulverizado o voto do eleitor que enxerga como positiva a gestão de Auricchio. A fragmentação pode favorecer a oposição de São Caetano e, por consequência, alavancar o nome de Fabio Palacio até o pleito municipal de 2024.