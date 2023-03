Confinada novamente para o BBB23, Key Alves ainda quer voltar para o vôlei

20/03/2023 | 13:10



Key Alves voltou para o confinamento para se preparar para uma possível volta ao BBB23. Como você acompanhou, os participantes já eliminados do reality poderão voltar ao programa em uma repescagem decidida pelo público.

Com isso, no entanto, a jogadora de vôlei acabou ficando sem notícias do avô, que morreu na noite do último domingo, 19. Em suas redes oficiais, a equipe da atleta soltou o seguinte comunicado:

Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes. Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível. Nossos sentimentos a toda família da Key.

Key vai seguir na carreira?

A empresária de Alves, Fernanda Paschoa, concedeu uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut para falar sobre o futuro na carreira. Afinal, apesar de estar fazendo sucesso como influenciadora, Key na verdade é uma jogadora profissional de vôlei.

- Uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi sobre o Osasco, sobre como ficaria o time. Eu disse que tive reuniões lá e que estávamos aguardando a saída dela para negociar essa renovação contratual (o vínculo se encerra em maio). A primeira coisa que ela fez foi demonstrar interesse em, independentemente de qualquer coisa, voltar para o vôlei. Quando ela teve acesso ao celular pela primeira vez desde que saiu, fez uma postagem para o Osasco, dizendo que estava de volta para casa, contou ela.

De qualquer forma, para voltar oficialmente, Key precisará passar por uma cirurgia no joelho.

- Ela tem interesse na cirurgia, quer continuar no vôlei. A questão é que ela vai ter que alinhar os compromissos profissionais. Tem um tempo de ficar sem pisar... Então, tem que ver a agenda, para não atrapalhar nem uma coisa nem outra. Pelo que percebi, em conversa com o clube, eles entendem este momento. Só temos que alinhar tudo, mas vão apoiar as decisões dela. A renovação, inclui, óbvio, a cirurgia. Eles sabem que tem um tempo até ela voltar a jogar. Mas demonstraram total interesse. Me pediram que a primeira conversa seja lá, antes de outro clube.