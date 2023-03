Mirassol marca no fim, elimina Guarani e vai à final da Taça Independência

17/03/2023 | 22:44



Com direito a gol nos acréscimos, o Mirassol venceu o Guarani, por 1 a 0, e avançou à final da Taça Independência na noite desta sexta-feira. O jogo foi fraco tecnicamente, mas o Mirassol dominou após a expulsão do zagueiro Alan Santos, do Guarani, na etapa final. A pressão deu resultado no fim, com gol de Gabriel aos 46 minutos. A partida foi realizada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Na decisão, o Mirassol vai encarar o São Bernardo, que eliminou a Inter de Limeira, quinta-feira, na outra semifinal. Apesar de não garantir mais vaga à Copa do Brasil, o campeão leva R$ 400 mil em premiação, enquanto o vice fica com R$ 200 mil. Data, horário e local ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Diferente do esperado, o primeiro tempo do jogo foi marcado por poucas chances. O Mirassol só levou perigo no começo da partida, quando Fernandinho completou cruzamento de Zé Roberto. Ele subiu sozinho na pequena área e cabeceou para baixo, no cantinho. A bola chegou a tocar na trave antes de sair para a linha de fundo.

O Guarani demorou um pouco, mas respondeu com Diogo Mateus. Após escanteio, ele ficou com o rebote perto da meia-lua e chutou colocado no canto direito, mas Alex Muralha pulou bem e fez grande defesa, mandando para novo escanteio.

O cenário não mudou muito na volta para o segundo tempo. O Mirassol até se mostrou mais ofensivo no começo, mas não transformou isso em gol. O VAR até checou um possível pênalti em cima de Fernandinho, mas não marcou nada.

O Mirassol seguiu um pouco melhor e levou muito perigo quando Flávio ficou com rebote e chutou de primeira, de fora da área, quase marcando um belo gol. Aos 25 minutos, o Mirassol ficou com um jogador a mais, pois o zagueiro Alan Santos matou contra-ataque, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com a vantagem numérica, o Mirassol partiu para o ataque na reta final. Criou várias chances até marcar o seu gol. A pressão só deu resultado aos 46 minutos. Silvinho fez boa jogada na esquerda e tocou rasteiro para trás. Gabriel apareceu e chutou de primeira, cruzado, para marcar. O Mirassol controlou bem o jogo nos minutos finais e confirmou a vitória.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 GUARANI

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Flávio (Silvinho), Danielzinho e Camilo (Gabriel); Fernandinho, Negueba (Chico) e Zé Roberto (Kauan). Técnico: Ricardo Catalã.

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Jamerson; Wenderson, Matheus Barbosa (Nicolas Careca) e Isaque (Titi); Bruninho (Alvariño), Bruno Mendes (Lima) e Rafael (Neilton). Técnico: Moisés Moura.

GOL - Gabriel, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Otávio e Thalisson Kelven (Mirassol). Alan Santos e Rafael (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Alan Santos (Guarani).

RENDA - R$ 28.220,00

PÚBLICO - 1.330 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).