O jogo ta pegando fogo! Prova de resistência definirá novo líder do BBB23

Momento decisivo no BBB23! Depois de uma semana agitada, com direito até a Quarto Branco, os brothers tiveram que recuperar as energias para disputar mais uma prova do líder - e olha que dessa vez é de resistência!

Assim que Domitila chegou na casa, depois de mais de 30 horas longe dos adversários, Tadeu Schmidt não poupou a turma. Logo deu às boas-vindas à sister e explicou que tanto ela quanto quanto Fred estavam fora da disputa da liderança dessa semana. Além de claro, revelar a todos que o youtuber está imune e Domi direto no paredão - sem prova bate-volta.

Antes de entregar de vez o colar de líder, Fred ainda teve que tomar uma última decisão e vetar alguém da prova. Surpreso, mas nem tanto, ele acabou escolhendo o rival Cezar Black.

Prova do líder

Com os participantes da prova definidos, Tadeu explicou que, dessa vez, o game seria feito em dupla. A disputa tem como objetivo simular um serviço de entrega. Para ganhar, os brothers precisarão manter a atenção plena e passar para o colega a caixa exata que será mostrada no telão. O outro brother, que receberá o pacote, finalizará a prova ao colocá-lo no carro de entrega - tudo no tempo certo, é claro!

As duplas foram formadas por: Cara de Sapato e Amanda, MC Guimê e Ricardo Alface, Larissa e Bruna Griphao, Sarah e Aline, Marvvila e Gabriel Santana. Ao final, os ganhadores terão que definir quem levará a liderança e quem ficará com a bolada de 20 mil reais.

Alface leva bronca ao vivo

Assim que soube que a prova era de resistência, Ricardo Alface saiu correndo para tomar água e comer alguma coisa. A questão é que Tadeu já havia dito que se alimentar ou ir ao banheiro estava proibido.

E não é que o brother levou uma bronca ao vivo do apresentador? Pois é, a câmera pegou até mesmo o momento em que Ricardo cuspia o alimento em cima da bancada da cozinha.

Eita!