Bruna Marquezine mostra bastidores de sua estreia no MET Gala; atriz usou um segundo vestido para o after party

Bruna Marquezine usou as redes sociais para mostrar um poucos dos bastidores de seu primeiro MET Gala. O evento aconteceu na última segunda-feira, dia 6, e a atriz até marcou presença - usando um outro look - no afterparty.

Na legenda da publicação, ela escreveu emocionada:

Meu primeiro MET. Obrigada Tory Burch e Vogue por me convidarem.

Mais tarde, Bruna foi flagrada deixando o afterparty do MET. Dessa vez, a atriz escolheu um vestido curtinho e fluído. Ao deixar o local, ela completou o look com um blazer oversized.

Arrasou, Marquezine!