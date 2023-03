Aplicativo da Zona Azul não receberá mais recarga em Santo André e São Bernardo

Renan Soares



10/03/2023 | 06:08



A Estapar, concessionária que administra o estacionamento rotativo de Santo André e São Bernardo, anunciou que a opção para compra de novos créditos para ativação de Zona Azul será bloqueada no antigo aplicativo, Vaga Inteligente. Os usuários da aplicação poderão fazer a recarga por meio dela até o dia 31 de março deste ano, quando a ferramenta de adição de créditos passará a ser feita pelo Zul+, plataforma lançada na região no último mês de novembro.



Após essa data, os usuários do antigo aplicativo ainda conseguirão ativar a Zona Azul com saldo remanescente na carteira virtual. No entanto, quando zerar os créditos, será possível ativar o estacionamento rotativo novamente apenas pela nova aplicação. Em novembro, a empresa afirmou ao Diário que o objetivo era melhorar a experiência dos usuários. A nova plataforma oferece aos motoristas meios de pagamento como pix, boleto e cartões de crédito e débito. “O saldo existente na carteira virtual do app Vaga Inteligente poderá ser utilizado tranquilamente, até o término do referido saldo. Após zerar o saldo da carteira, você só conseguirá ativar a Zona Azul pelo novo app Zul+. Vale lembrar que todos os outros produtos da Estapar, como o Estapar Reserva em Aeroportos e Arenas continuarão ativos no aplicativo Vaga Inteligente”, afirma Beto Costa, diretor executivo da Estapar.



Além dos municípios do Grande ABC, cidades como Itatiba, Santa Bárbara D´Oeste, Jacareí, Limeira, Rio Claro, Americana, Mogi das Cruzes e Taubaté, em São Paulo, e Juiz de Fora (MG), vão passar pela mudança. “A Estapar quer que os cidadãos das cidades resolvam as principais questões do seu carro ou moto em um único local e que o número de usuários do app cresça cada vez mais. ”, explica André Brunetta, Diretor de Digital e Inovação na Estapar.



A empresa afirma que, no app Zul+, os motoristas terão as mesmas condições de uso e os serviços já oferecidos no antigo aplicativo, Vaga Inteligente, mas que a nova plataforma trará uma série de benefícios aos usuários. De acordo com a Estapar, os consumidores ganharão nova navegação e funcionalidades, como tag de pedágio sem mensalidade, informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, localização de postos, pagamento de combustível direto pelo app, CRLV Digital, parcelamento de multas, IPVA, licenciamento, seguros e alerta de rodízio. “Quando tivemos a ideia de criá-la, pensamos na necessidade do público e o que poderíamos oferecer de diferente. Sempre para facilitar o dia a dia do motorista que, com alguns cliques, pode ficar com a documentação em dia e rodar tranquilo pela cidade”, explica Brunetta. Para fazer a instalação do aplicativo Zul+, é preciso baixar o app nas lojas de aplicativos ou acessar o site da Zul através do celular.