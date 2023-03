Obituário - 9 de março de 2023

Ademir Medici



09/03/2023 | 06:10



Rubens Franchini

(São Bernardo, 1934 – Tatuí, SP, 2023)

Faleceu sábado, 3 de fevereiro, o empresário Rubens Franchini. Fundador da Fábrica de Móveis Bela Vista e proprietário da empresa de ônibus Turismo Garcia. Descendente de antiga família de São Bernardo, Rubens Franchini era casado com Rosa Cheide Franchini. O casal teve três filhos: Nádia Garcia, Rubens Junior e Soraya Franchini Carlone. Rubens Franchini foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo. A missa de 7º dia será celebrada nesta quinta (dia 9), às 19h, na Matriz de São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Martiniano Teles, 96. Natural de Glória (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Barizon, 83. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Porteiro aposentado. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alvantina Damazio Mesquita, 82. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério do Baeta.

Osmar Albino, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Pereira, 71. Natural de Minas Novas (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Crespilho, 77. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Eliza de Souza Silva, 77. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Zélia do Nascimento Farina, 75. Natural de Itajubá (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Alves Sousa, 74. Natural de Macaúbas (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

João Lopes Galdino, 64. Natural de Piancó (PB). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Damasia Barbosa Idesti dos Santos, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dioclecino Odilon dos Santos, 55. Natural de Jaboatão (PE). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Jardineiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Sérgio da Cunha Pereira, 54. Natural de Andirá (PR). Residia na Vila Mira, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Acelina Maria de Souza Barbosa, 86. Natural de Miguel Calmon (BA). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Edith Prado de Souza, 85. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.

Daisy Gentina de Oliveira, 80. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Helena de Arruda Rodrigues, 75. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora de Monte Negro, em Jundiaí (SP).

Maria Chaves de Oliveira, 71. Natural de Carolina (MA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

João Justino Gomes, 65. Natural de Pau dos Ferros (RN). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

José Portero Lopes, 64. Natural de Astorga (PR). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Armando Vida Filho, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Marco Antonio Panighes, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Anderson Ferreira Maia, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Gabriel de Carvalho Melo, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



DIADEMA

Edma da Silva Bini, 81. Natural de Uberaba (MG). Residia no Jardim Itacolomi, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Vale da Paz.

Helenita de Lima Cavalheiro, 73. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no Centro de Diadema. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Marina Oliveira Silva, 73. Natural de Batalha (PI). Residia no Jardim Santa Terezinha, bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Helena Stromielo, 68. Natural de Carlópolis (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Fartura (SP).

Nair Inez de Jesus, 68. Natural de Águas Formosas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Clayton Aparecido de Almeida, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Sueli Guimarães, 76. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Rosa de Jesus, 87. Natural de Pancas (ES). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São José.

Albertina Cruz Bani, 81. Natural do Estado do Paraná. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.