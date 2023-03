Palavra do Leitor - 3 de março de 2023

Da Redação



03/03/2023 | 06:11



Beneficência Portuguesa

Beneficência Portuguesa de Santo André, como paciente há muitos anos, desejo parabenizar todos os gestores administrativos, em especial o quadro técnico e todos os funcionários em suas respectivas áreas de atuação, com ênfase na área médica, com competentes e comprometidos profissionais, aos quais agradeço pela atenção e tratamento humanizado. Na quarta-feira, dia 1º, passei por um processo cirúrgico delicado para retirada de um tumor pelo especialista cirurgião de pescoço e cabeça Dr. Marcelo Benedito, que a mim proporcionou atenção e cuidado especial, realizando a retirada do mesmo com muita destreza e habilidade, auxiliado pela enfermeira Célia, uma doçura de profissional. Quero expressar a minha eterna gratidão a ambos e peço a Deus que os ilumine sempre em suas missões de assistência ao próximo. Obrigado, dr. Marcelo Benedito. Foi Deus quem o colocou no meu problema.



Euclides Marchi - Santo André



Combustíveis

Quem destruiu um País quando exerceu seu mandato por oito anos pode muito bem fazê-lo, novamente, por mais quatro. O excelentíssimo senhor presidente da República, mais uma vez autorizou o aumento dos combustíveis, para nosso desespero e felicidade da inflação (Economia, ontem). Ora, esse não é o homem que criticou seu antecessor por não ‘peitar’ a Petrobrás para que essas barbáries não continuassem? Por que ele não peita agora? Desde janeiro que os valores aumentam de maneira irracional e injustificável. O que mais poderemos esperar do ex-presidiário, cuja única preocupação é abarrotar os cofres do governo federal com os tributos que nos esfolam diariamente? Lembro que, em uma ocasião, o atual mandatário disse que brasileiro deveria ter orgulho em pagar imposto.



William Borges - Santo André



Selic

Muito criticada a taxa Selic, atualmente fixada em “absurdos” 13,75% ao ano – com ironia. Seria de utilidade pública se algum economista dedicado divulgasse um cenário: Caso a Selic caísse 6%, passasse a 7,75% – quase pela metade, para quanto cairiam os juros do cartão de crédito cobrado pelos bancos, por exemplo o Banco do Brasil, que cobra hoje 451,50% a. a., e do Banco BV, 661,25% – esta informação é pública no site do BC. Destacando que estas não são as maiores taxas. Será que “despencariam” para “míseros” 445,50% e 655,25%, respectivamente (menos 6%)? Na verdade já tivemos quedas de Selic e isto não refletiu em nada para os juros bancários, e nem para os financiamentos de TVs para os compradores da Casas Bahia. Os bancos sempre mandaram, continuam com lucros indecentes, desproporcionais aos seus custos e, se errarem por incapacidade administrativa, não tem problema, o governo sempre socorre, como no caso recente das Americanas.



Evaristo de Carvalho Neto - Santo André



Sede do governo

Excelente ideia de Tarcísio de Freitas, governador, surge para revitalizar o Centro da maior cidade da América Latina, São Paulo. Sua intenção é voltar a sede do governo para o Palácio dos Campos Elísios, este que já foi sede do governo por muitos anos. Aquela região da cidade está muito degradada e, dependendo do local, dá medo passar até durante o dia. Lugar que já foi muito glamouroso merece ser tratado com carinho para ver se volta a ser pelo menos parte do que já foi um dia. Com a mudança, deverá haver mais segurança, limpeza, ressurgimento do comércio, restauração de edifícios, casarões e dar mais vida a todo Centro Velho, como é conhecido. O governador e seu staff também terão oportunidade de ver de perto a situação em que se encontra aquela região. Em pouco tempo de governo, Tarcísio tem demonstrado ser muito bom gestor, como já ocorrera quando ministro da Infraestrutura. Que novas e boas ideias surjam para melhorar a qualidade de vida do povo do nosso belo e rico Estado.



Mauri Fontes - Santo André