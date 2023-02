Prefeito de Mauá decretará estado de emergência por conta das chuvas

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



22/02/2023 | 15:15



Após reunião do comitê de crise do governo municipal realizada na manhã de hoje (22), o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), pretende decretar nas próximas horas estado de emergência por conta do volume de chuva acumulado na cidade.

Em 24 horas choveu na cidade 62 mililitros de água. Em 21 dias, o volume de água já supera em 140% o previsto para o mês de fevereiro pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O esperado para 28 dias era 284mm, porém até agora já choveu 685mm.

De acordo com informações da Prefeitura, equipes da Defesa Civil e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) estão mobilizadas em uma força-tarefa pela cidade para identificar as famílias que vivem em risco para poder realizar a remoção imediata dessas pessoas.

Além das equipes, o prefeito deve visitar ainda nesta tarde alguns locais atingidos, como a Rua Júlio Antônio Conde, onde uma mulher morreu soterrada e seu marido teve ferimentos leves.

O Paço confirma ainda que será encaminhado ao Legislativo, em caráter de urgência, um projeto de lei para aumentar o auxílio emergencial financeiro destinado para pessoas que são afetadas por desastres naturais. Atualmente, o município disponibiliza o valor de R$ 300 para família desabrigada.